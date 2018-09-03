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  • "Паэский бомбист" Мярт Рингмаа продолжает ходатайствовать об УДО

"Паэский бомбист" Мярт Рингмаа продолжает ходатайствовать об УДО

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Märt Ringmaa

ФОТО: Peeter Langovits

О своем досрочном освобождении из тюрьмы продолжает ходатайствовать 80-летний Мярт Рингмаа, известный как "паэский бомбист" .

Минувшим летом суды двух первых инстанций не стали выпускать осужденного досрочно, но с их оценками Рингмаа не согласился и направил кассацию в Государственный суд, пишет rus.err.ee.

По состоянию на утро понедельника, 3 сентября, Госсуд пока не занял по ней позицию. 

Ранее Рингмаа неоднократно ходатайствовал о досрочном освобождении, но судебная система Эстонии отказывала ему в этом.

Рингмаа обвинялся в том, что с 1998 по 2005 год организовал 11 взрывов, в которых погибли семь и получили ранения еще шесть человек, однако доказать удалось его причастность лишь в установке двух взрывных устройств.

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