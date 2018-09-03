"Паэский бомбист" Мярт Рингмаа продолжает ходатайствовать об УДО
3 сентября 2018, 8:25
О своем досрочном освобождении из тюрьмы продолжает ходатайствовать 80-летний Мярт Рингмаа, известный как "паэский бомбист" .
Минувшим летом суды двух первых инстанций не стали выпускать осужденного досрочно, но с их оценками Рингмаа не согласился и направил кассацию в Государственный суд, пишет rus.err.ee.
По состоянию на утро понедельника, 3 сентября, Госсуд пока не занял по ней позицию.
Ранее Рингмаа неоднократно ходатайствовал о досрочном освобождении, но судебная система Эстонии отказывала ему в этом.
Рингмаа обвинялся в том, что с 1998 по 2005 год организовал 11 взрывов, в которых погибли семь и получили ранения еще шесть человек, однако доказать удалось его причастность лишь в установке двух взрывных устройств.