"Паэский бомбист" Мярт Рингмаа продолжает ходатайствовать об УДО

Минувшим летом суды двух первых инстанций не стали выпускать осужденного досрочно, но с их оценками Рингмаа не согласился и направил кассацию в Государственный суд, пишет rus.err.ee.

По состоянию на утро понедельника, 3 сентября, Госсуд пока не занял по ней позицию.

Ранее Рингмаа неоднократно ходатайствовал о досрочном освобождении, но судебная система Эстонии отказывала ему в этом.