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Таллиннские отделения полиции теперь выдают документы на два часа дольше

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PPA teenindusbüroo.

ФОТО: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Учитывая наплыв желающих оформить удостоверяющие личность документы, Департамент полиции и погранохраны с понедельника, 3 сентября, на два часа продлил время работы своих отделений в Таллинне.

С 3 сентября бюро обслуживания на Таммсааре теэ и на улице Пинна в Таллинне с понедельника по четверг будут открыты до 19 часов, а по пятницам - до 17 часов, пишет rus.err.ee.

Уже с прошлой недели документы стало выдавать и Кесклиннаское отделение полиции, расположенное на бульваре Кольде. 

Как отмечают власти, желающих оформить документы так много, что очереди становятся все длиннее. При этом больше всего загружены именно столичные отделения Департамента полиции и погранохраны.

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