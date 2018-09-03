Таллиннские отделения полиции теперь выдают документы на два часа дольше
3 сентября 2018, 8:40
Учитывая наплыв желающих оформить удостоверяющие личность документы, Департамент полиции и погранохраны с понедельника, 3 сентября, на два часа продлил время работы своих отделений в Таллинне.
С 3 сентября бюро обслуживания на Таммсааре теэ и на улице Пинна в Таллинне с понедельника по четверг будут открыты до 19 часов, а по пятницам - до 17 часов, пишет rus.err.ee.
Уже с прошлой недели документы стало выдавать и Кесклиннаское отделение полиции, расположенное на бульваре Кольде.
Как отмечают власти, желающих оформить документы так много, что очереди становятся все длиннее. При этом больше всего загружены именно столичные отделения Департамента полиции и погранохраны.