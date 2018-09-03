В Иркутской области найден разбившимся пропавший вертолет Ми-8: погибли три человека

Как говорится в сообщении Сибирского регионального центра МЧС, при падении воздушное судно разрушилось. По предварительным данным, следов пожара нет.

Ранее сообщалось, что вертолет авиакомпании "Ангара" с экипажем из трех человек пропал после вылета в воскресенье из аэропорта города Усть-Кут. Ми-8 совершал полет над территорией Казанчинско-Ленского района. В понедельник обломки вертолета были обнаружены в 290 км к востоку от Усть-Кута с одного из бортов авиакомпании "Ангара", который вел поиски.

Ми-8 вылетел 2 сентября в поселок Кунерма (Казачинско-Ленский район Иркутской области) в 11 часов утра по местному времени (6 часов по Москве), однако в место назначения не прибыл. С экипажем прервалась связь через некоторое время после начала полета.

По данным источника "Интерфакса", вертолет совершал рейс по заказу "Новосибирскгеологии" и должен был приземлиться как минимум в двух пунктах, чтобы забрать груз или пассажиров. Одной из задач полета также была аэрофотосъемка.