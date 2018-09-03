В Иркутской области найден разбившимся пропавший вертолет Ми-8: погибли три человека

В Иркутской области обнаружены обломки пропавшего накануне вертолета Ми-8. На месте крушения в Казачинско-Ленском районе найдены тела всех трех членов экипажа, сообщили "Интерфаксу" в понедельник, 3 сентября, в Сибирском авиационном спасательном центре Росавиации.
Как говорится в сообщении Сибирского регионального центра МЧС, при падении воздушное судно разрушилось. По предварительным данным, следов пожара нет.
Ранее сообщалось, что вертолет авиакомпании "Ангара" с экипажем из трех человек пропал после вылета в воскресенье из аэропорта города Усть-Кут. Ми-8 совершал полет над территорией Казанчинско-Ленского района. В понедельник обломки вертолета были обнаружены в 290 км к востоку от Усть-Кута с одного из бортов авиакомпании "Ангара", который вел поиски.
Ми-8 вылетел 2 сентября в поселок Кунерма (Казачинско-Ленский район Иркутской области) в 11 часов утра по местному времени (6 часов по Москве), однако в место назначения не прибыл. С экипажем прервалась связь через некоторое время после начала полета.
По данным источника "Интерфакса", вертолет совершал рейс по заказу "Новосибирскгеологии" и должен был приземлиться как минимум в двух пунктах, чтобы забрать груз или пассажиров. Одной из задач полета также была аэрофотосъемка.
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту гибели трех человек при крушении вертолета Ми-8. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц"). Выяснением причин авиакатастрофы займется межведомственная комиссия.