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Журналисты Reuters приговорены в Мьянме к семилетнему заключению

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Members of a Myanmar military honour guard raise their bayonet-mounted rifles in a salute during a dawn flag-raising ceremony at Yangon's central Mahabandoola Park on January 4, 2017. The ceremony marked the 69th anniversary of the country known before as Burma when British colonial rule ended on January 4, 1948. / AFP PHOTO / ROMEO GACAD

ФОТО: ROMEO GACAD/AFP

Репортеры, расследовавшие обстоятельства убийства представителей народа рохинджа, признаны виновными в нарушении закона о государственной тайне. Журналисты говорят о провокации, пишет DW.com.

Суд в Мьянме приговорил двух журналистов агентства Reuters к семилетнему тюремному заключению. Они признаны виновными в "нарушении закона о государственной тайне", заявил, зачитывая приговор в понедельник, 3 сентября, судья Йе Лвин.

Оба репортера были арестованы военными в декабре. Поводом послужило их журналистское расследование убийства десяти представителей народности рохинджа, исповедующих ислам. С тех пор журналисты сидят в тюрьме  в бывшей столице Мьянмы - Янгоне. При аресте у них были найдены два военных отчета и карта поселения, в котором силовики проводили операцию против боевиков рохинджа.

Обоим предъявили обвинение в том, что они получили секретные государственные документы. Максимальное наказание по этой статье составляет 14 лет лишения свободы. Журналисты свою вину отрицают и обвиняют полицию в провокации.

"Сегодня грустный день для Мьянмы, журналистов агентства Reuters Ко Ва Лона и Ко Кья Со Оо и для всей прессы", - заявил главный редактор агентства Стивен Адлер. Он добавил, что правительство Мьянмы должно "исправить вердикт в срочном порядке".

В августе 2017 года в ответ на убийство исламистскими боевиками из "Араканской армия спасения рохинджа" сотрудников правоохранительных органов правительственные войска начали силовую операцию в штате Ракхайн. Военные действия привели к многочисленным жертвам и массовому исходу беженцев. По данным ООНи правозащитных организаций, более 700 тысяч рохинджа были вынуждены покинуть свои дома.

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