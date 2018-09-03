Журналисты Reuters приговорены в Мьянме к семилетнему заключению

Суд в Мьянме приговорил двух журналистов агентства Reuters к семилетнему тюремному заключению. Они признаны виновными в "нарушении закона о государственной тайне", заявил, зачитывая приговор в понедельник, 3 сентября, судья Йе Лвин.

Оба репортера были арестованы военными в декабре. Поводом послужило их журналистское расследование убийства десяти представителей народности рохинджа, исповедующих ислам. С тех пор журналисты сидят в тюрьме в бывшей столице Мьянмы - Янгоне. При аресте у них были найдены два военных отчета и карта поселения, в котором силовики проводили операцию против боевиков рохинджа.

Обоим предъявили обвинение в том, что они получили секретные государственные документы. Максимальное наказание по этой статье составляет 14 лет лишения свободы. Журналисты свою вину отрицают и обвиняют полицию в провокации.

"Сегодня грустный день для Мьянмы, журналистов агентства Reuters Ко Ва Лона и Ко Кья Со Оо и для всей прессы", - заявил главный редактор агентства Стивен Адлер. Он добавил, что правительство Мьянмы должно "исправить вердикт в срочном порядке".