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Макрон: мечтой Путина является развал ЕС

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Путин и Макрон: сотрудничество возможно?

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что для обеспечения безопасности необходимо сотрудничество с Россией.

"Я уважаю Владимира Путина, и являюсь одним из тех, кто считает, что нам следует сформировать новый подход к вопросам обеспечения безопасности совместно с Россией", - сказал он в интервью шведскому телеканалу SVТ.

Вместе с тем президент Франции считает, что мечтой Путина является развал ЕС.

Макрон также отметил, что "Россия не является образцовой страной в области соблюдения прав человека".

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