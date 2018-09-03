Макрон: мечтой Путина является развал ЕС
3 сентября 2018, 9:47
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что для обеспечения безопасности необходимо сотрудничество с Россией.
"Я уважаю Владимира Путина, и являюсь одним из тех, кто считает, что нам следует сформировать новый подход к вопросам обеспечения безопасности совместно с Россией", - сказал он в интервью шведскому телеканалу SVТ.
Вместе с тем президент Франции считает, что мечтой Путина является развал ЕС.
Макрон также отметил, что "Россия не является образцовой страной в области соблюдения прав человека".