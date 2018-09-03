Владимир Путин. ФОТО: Alexei Druzhinin/TASS/Scanpix

Госканал "Россия-1" запустил передачу "Москва. Кремль. Путин", которая полностью посвящена работе и досугу президента России. В первом выпуске, который вышел вечером в воскресенье, 2 сентября, президента хвалили за хорошую физическую форму, напряженный график работы, любовь к детям и смягчение пенсионной реформы.

По словам экспертов, появление такой программы может объясняться недавним падением рейтингов Путина.

Новую передачу канал "Россия-1" анонсировал лишь накануне премьеры. Никаких данных о содержании, периодичности и даже ведущем программы "Москва. Кремль. Путин" не было до выхода первого выпуска.

Оказалось, новый формат предполагает, что каждую неделю Владимир Соловьев и его гости будут рассказывать о работе и досуге Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который появился в студии в первом выпуске, описал программу как попытку показать неделю главы государства.

Первый выпуск программы был сосредоточен на четырех темах - это рабочая поездка Путина в Сибирь, объявление о смягчении пенсионной реформы, посещение сочинского центра "Сириус" (Песков называл его детищем президента) и отдых в Туве.

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Тяжелый график и поездка в Сибирь

"Не очень даже понимаю, как выдерживается такой график, такой марафон".

"Президент России не первый год работает президентом, можно было бы, может быть, и расслабиться, но нет каждую неделю жесткий график".

"У президента не забалуешь".

Одним из гостей Соловьева стал корреспондент "России-1" из кремлевского пула Павел Зарубин, у которого нашлось для Владимира Путина немало лестных слов. Его беседа с Владимиром Соловьевым была главным образом посвящена "жесткому графику президента".

Зарубин признавался ведущему, что и сам с трудом выдерживает напряженное расписание поездок. "В самом конце передачи мы покажем секреты физической формы президента, и почему он в такой прекрасной форме", - обещал ему Соловьев.

В программе показали сюжет Зарубина, который был сосредоточен на общении Путина с россиянами. "Насколько работа шахтера опасна и тяжела, Путин знает на собственном опыте", - рассказывал корреспондент, пока на экране показывали архивные кадры, на которых президент спускается в шахту.

Особое внимание Зарубин уделил эпизоду, в котором временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области записывал телефоны людей, которые при Путине пожаловались на проблемы с жильем, а сам президент задержался, чтобы проследить за тем, все ли номера перепишет чиновник.

"Уверен, что еще будут звонки, чтобы все, что было обещано, было выполнено. У президента не забалуешь", - прокомментировал это Соловьев.

Уделил время Зарубин и общению президента с жителями Омска. "Он всегда общается с людьми, чтобы лучше чувствовать, понимать, что волнует людей", - разъяснял репортер.

Тему сложного графика президента Соловьев обсудил и с Песковым. "Президент моментально реагирует на меняющиеся обстоятельства", - докладывал пресс-секретарь. Вспомнил Песков о двух трагических событиях, которые недавно оказали влияние на расписание Путина - это смерть певца и депутата Думы Иосифа Кобзона, а также гибель главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, которого он называл мужественным человеком.

Ведущий поинтересовался у Соловьева, тяжело ли президент воспринимает такие события. "Он филигранно справляется с эмоциями. Не всегда можно понять, как он именно воспринимает", - ответил Песков, но все-таки добавил, что на подобные новости Путин реагирует с большой болью.

"Следующая неделя президента будет не менее активная, с очень серьезными встречами и длинными перелетами", - пообещал Соловьев.

Смягчение пенсионной реформы

"Президент за полчаса объяснил суть проблемы".

"Президент взял на себя политические риски".

"За полчаса были затронуты все болезненные темы".

Цитатой недели в программе назвали отрывки из выступления Владимира Путина, посвященного смягчению пенсионной реформы, и вновь показали их.

Несмотря на то, что некоторые СМИ писали о том, что заявление Путина готовилось заранее, Песков заверил, что решение было принято моментально: "Он объявил [об обращении], а утром мы уже записывали обращение".

Обсуждать слова президента в студию пришел глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Зачем сейчас президент пошел на столь резкий шаг, ведь до окончания президентского срока мог ничего делать?" - спросил Соловьев.

"Президент даже сказал, что самое простое для власти - ничего не делать, - серьезно ответил Макаров. - Но это ответственность перед следующими поколениями".

Президент ждал, чтобы все высказались, объяснил Макаров. Путин подробно не комментировал пенсионную реформу больше двух месяцев. "Полчаса выступления президента, а ведь затронуты все болезненные темы", - похвалил Путина депутат.

"Убедительно, особенно когда это раскладывается на дни", - прокомментировал Соловьев слова президента о том, что других вариантов, кроме повышения пенсионного возраста, по сути нет. Путин не побоялся взять на себя политические риски, добавил он.

О реакции оппозиционных политиков и акциях протеста против повышения пенсионного возраста Соловьев и Макаров договорились не говорить. Президент предвидел, что оппозиция попробует использовать пенсионную тему, напомнил ведущий.

"Володь, давайте оставим эту тему и ограничимся тем, что сказал президент", - предложил Макаров и сослался на слова Путина о том, что протестная реакция - это издержки демократического общества.

"Сириус" и дети

"Видно, как Путин любит детей".

"Он любит людей. Он очень человечный человек".

Еще одной темой программы стал визит Путина в образовательный центр "Сириус" в Сочи.

"Видно, какие горящие глаза там у детей, у преподавателей. Особое место", - так корреспондент Зарубин расхваливал Соловьеву центр. В репортаже он несколько раз подчеркнул, что это личный проект президента.

"Сириус" - образовательный центр в Сочи, созданный по инициативе Путина на базе олимпийской инфраструктуры в 2014 году. Он создан фондом "Талант и успех". Его учредитель - друг президента, виолончелист Сергей Ролдугин. Директор фонда - Елена Шмелева, в 2018 году она была сопредседателем избирательного штаба Путина.

"Решение о создании центра сразу после Олимпиады принял лично Путин. Скепсиса у чиновников было немало, хоккеисты, мол, будут обижать математиков, а владелец сочинской гостиницы не понимал, зачем это детям такой хороший отель, и пытался убедить в том, что и трехзвездочного им хватит. Не получилось", - напоминал историю "Сириуса" Зарубин.

Благодаря Путину даже бизнесмену Виктору Вексельбергу, бывшему владельцу помещений центра, пришлось полюбить детей, вторил Соловьев.

В репортаже показали встречу президента с детьми в "Сириусе".

"Виды на олимпийский факел мотивируют только к победам", - сказал Зарубин

- Меня зовут Петров Владимир, я из города Санкт-Петербург…

- И меня Владимир, я тоже из Петербурга, - ответил подростку Путин.

- Я победитель международной олимпиады по математике.

- Я нет. Жалко.

Что Владимир хотел узнать у президента, в репортаже так и не показали, зато в кадре было видно, что рядом с ним подросток в футболке "Навальный 2018".

В интервью "Дождю" он рассказал, что его появление в такой футболке было "актом политического неповиновения".

Корреспондент Зарубин обратил внимание на другого школьника - победителя олимпиады по физике, который, по его словам, засыпал президента вопросами, как будто собирается на журфак.

"Что вас вдохновляет?" - спросил олимпиадник у Путина. "Успех страны", - ответил президент.

Тему "Путина и дети" Соловьев обсуждал и с Песковым. "Видно, как Путин любит детей. У него искреннее отношение, это нельзя подделать", - с улыбкой рассуждал ведущий.

"Путин не только любит детей. Он любит людей. Он очень человечный человек", - ответил на это пресс-секретарь президента.

Отдых в Туве

"Только в нашей программе: каких грибов насобирали Путин, Шойгу и Бортников в Саянах. Как много?"

"Ходили на высоте почти два километра, там дышать-то трудно… Это огромная физическая нагрузка".

"Тяжело дается каждый метр".

"У президента не может быть полноценных выходных".

Об отдыхе президента в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова СМИ рассказывали на прошлой неделе. "Россия-1" подготовила эксклюзивный сюжет с кадрами отдыха Путина, которые до этого не публиковались.

Обсуждение краткосрочного отпуска Путина в сфокусировалось на том, насколько тяжелой для неподготовленного человека была бы такая прогулка.

"Ходили и вверх и вниз. Представьте, что вы час спускаете с горы, это огромная физическая нагрузка", - рассказывал Песков. Он поведал о том, как Путин поддерживает себя в форме - например, проплывает "ежедневный километр". "Я так только могу пешком по дну", - признался Соловьев.

Пресс-секретарь обратил внимание и на то, что президента не испугались дикие животные: "Будучи самыми пугливыми в мире животными, увидев Путина, козероги не стали убегать. Были шутки, что они его признали".

Соловьев поинтересовался у пресс-секретаря, в надежных ли руках Владимир Путин и не грозила ли ему опасность, например, со стороны медведей. "Медведь дурак, что ли?" - пошутил Песков.

Обещал ведущий рассказать и о том, что глава государства сделал с брусникой и каких грибов насобирали Путин, Шойгу и Бортников. И не обманул - как выяснилось из сюжета, бруснику президент предлагал отнести на колхозный рынок. Что касается грибов, Путин нашел большой белый, а министр обороны - маслят, но ни у кого не оказалось с собой пакета.

Зачем это надо

Рейтинги Путина сильно упали после объявления властей о планах повышения пенсионного возраста. С июня электоральный рейтинг президента упал на 15 процентных пунктов (62% готовых проголосовать 10 июня и 47% 30 августа, данные фонда "Общественное мнение").

Это наиболее сильное падение поддержки президента и самый низкий уровень с 2011 года, когда в стране проходили массовые протесты по итогам думских выборов.

На прошлой неделе Путин выступил с телеобращением, в котором предложил повысить возраст выхода на пенсию женщин на не восемь, а на пять лет. На 9 сентября в России запланирована масштабная акция протеста против реформы.

По словам политолога Аббаса Галлямова, появление нового формата связано именно со снижением рейтинга президента. "В целом такие вещи работают. Их очевидно пропагандистский характер раздражает только узкую прослойку интеллигенции", - считает эксперт.

Население не может самостоятельно сделать выводов о работе и личности Путина, просто следя за новостями, эти выводы надо навязывать, объясняет Галлямов.

Телепрограммы о достижениях президента или с его участием - излюбленный формат в государствах, где один человек правит страной много лет.

Например, президент Венесуэлы Уго Чавес, бывший у власти в общей сложности 14 лет, каждое воскресное утро с 1999 по 2012 год выходил в эфир в программе Alo Presidente ("Алло, президент").

Одетый в красную рубашку Чавес выслушивал отчеты министров в прямом эфире, устраивал телемосты с разными регионами Венесуэлы и клеймил власти США. Каждый выпуск мог длиться по нескольку часов.

Государственное телевидение Туркменистана регулярно выпускает сюжеты с участием президента Гурбангулы Бердымухамедова (возглавляет страну с 2006 года), в которых его пытаются представить современным и энергичным лидером.

61-летний Бердымухамедов читает рэп, занимается в спортзале, катается верхом на лошади, стреляет из автомата и дрифтует на BMW M3.

А о лидере Казахстана Нурсултане Назарбаеве (правит с 1990 года) был снят цикл документальных фильмов, который показывали неделю. В День первого президента, посвященный Назарбаеву, в "Назарбаев-центре" неделю демонстрировались фильмы, рассказывающие о разных этапах жизни действующего президента.