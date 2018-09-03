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Таллинн приглашает первоклассников на Праздник азбуки

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Первоклассники. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

В понедельник Таллинн проведет на площади Вабадузе праздник для первоклассников, их родителей и учителей.

Праздник пройдет с 14 до 16 часов, сообщила горуправа.

Выступит любимая многими ребятами певица Лийз Лемсалу. Поздравят первоклассников вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

«Первый день в школе очень важен для каждого ребенка, а также для его родителей. Желаем, чтобы он остался у них в памяти замечательным праздником, проведенным в кругу семьи и одноклассников. – сказал Вадим Белобровцев. – Традиция проведения Праздника азбуки сохраняется уже много лет, хоть изначально он проводился под другим названием, и нам радостно, что интерес к нему не угасает. Это в очередной раз демонстрирует, что совместные праздники очень важны для семей. Ожидается много гостей, ведь программа будет разнообразной и разносторонней. Счастливых школьных лет желаем всем маленьким школьникам, их родителям и учителям!»

От имени Кесклиннаской районной управы старейшина района Владимир Свет пожелал школьникам интересного, успешного и безопасного школьного года.

На празднике выступят дети и подростки из различных школ по интересам и студий, а также представители Таллиннского зоопарка, Центра «Энергия», Эстонского исторического музея, Кукольного театра, Летной гавани, Эстонского центра детской литературы, Таллиннского городского музея и Таллиннской центральной библиотеки.

В программе также проведение розыгрыша, награды для которого предоставят Эстонский драматический театр, Музей под открытым небом, Кукольный театр и музей, Национальная опера Estonia, Ныммеский парк приключений, Таллиннская телебашня и центр Energia. Для участия необходимо взять с собой приглашение, которое детям вручили весной в детских садах.

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