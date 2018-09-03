Таллинн приглашает первоклассников на Праздник азбуки

«Первый день в школе очень важен для каждого ребенка, а также для его родителей. Желаем, чтобы он остался у них в памяти замечательным праздником, проведенным в кругу семьи и одноклассников. – сказал Вадим Белобровцев. – Традиция проведения Праздника азбуки сохраняется уже много лет, хоть изначально он проводился под другим названием, и нам радостно, что интерес к нему не угасает. Это в очередной раз демонстрирует, что совместные праздники очень важны для семей. Ожидается много гостей, ведь программа будет разнообразной и разносторонней. Счастливых школьных лет желаем всем маленьким школьникам, их родителям и учителям!»