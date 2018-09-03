Лавров: методы США во внешней политике обусловлены стремлением обеспечить себе тотальное доминирование
3 сентября 2018, 10:45
Методы, применяемые Вашингтоном во внешней политике, обусловлены стремлением США к тотальному доминированию в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Естественно, методы, которые Вашингтон сейчас применяет, иначе чем стремлением к тотальному доминированию не назовешь. Чуть что не так, дипломатия отбрасывается в сторону, применяются санкции", - сказал Лавров, выступая в МГИМО в понедельник.
Он отметил, что экстерриториальность американских санкций "становится серьезнейшей проблемой для многих стран мира как среди развивающихся государств, так и среди западных стран - прямых союзников Соединенных Штатов".