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Лавров: методы США во внешней политике обусловлены стремлением обеспечить себе тотальное доминирование

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Сергей Лавров.

ФОТО: YURI KADOBNOV/AFP

Методы, применяемые Вашингтоном во внешней политике, обусловлены стремлением США к тотальному доминированию в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Естественно, методы, которые Вашингтон сейчас применяет, иначе чем стремлением к тотальному доминированию не назовешь. Чуть что не так, дипломатия отбрасывается в сторону, применяются санкции", - сказал Лавров, выступая в МГИМО в понедельник.

Он отметил, что экстерриториальность американских санкций "становится серьезнейшей проблемой для многих стран мира как среди развивающихся государств, так и среди западных стран - прямых союзников Соединенных Штатов".

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