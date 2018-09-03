Пн, 3.09.2018
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  • Пострадал убегавший от полиции водитель квадроцикла

Пострадал убегавший от полиции водитель квадроцикла

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ATV. Фото иллюстративное

ФОТО: Peeter Langovits

В минувшее воскресенье в середине дня произошло необычное ДТП: молодой водитель квадроцикла ATV пытался сбежать от полиции и получил травмы.

Авария произошла в 12.33 в деревне Лауласмаа. По первоначальным данным, 16-летний водитель транспортного средства проигнорировал приказ полиции остановиться, потерял управление, вылетел с дороги и врезался в дерево.

По данным МВД, скорая помощь увезла пострадавшего в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

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