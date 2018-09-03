Посольство РФ осудило акцию EKRE на кладбище в Лихула

"С растущей озабоченностью отмечаем, что прославление бывших военнослужащих «Ваффен-СС» – организации, признанной преступной по приговору Нюрнбергского трибунала, принимает в Эстонии некий культовый характер при полном игнорировании общепризнанных оценок всей человеконенавистнической сущности фашистского режима, чудовищных злодеяний гитлеровцев и их приспешников, в т.ч. на оккупированных немцами в годы Второй мировой войны территориях, включая Эстонию", - говорится в сообщении, опубликованном на страничке посольства с соцсети Facebook.

Очередной всплеск возмутительного проявления «солидарности» с бывшими эсэсовцами произошел в местечке Лихула, где 2 сентября с.г. собрались их почитатели, вознамерившиеся восстановить демонтированный в 2004 г. памятник прислужникам преступного режима.

Особое недоумение вызывает то, что эта вопиющая акция, равно как и прославление эсэсовцев Х.Нугисекса и А.Ребане, ежегодные сборища бывших эсэсовцев в Синимяэ, проходят при полном попустительстве эстонских властей. О том, к чему приводит подобное потакание, наглядно свидетельствует недавнее осквернение мемориала погибшим от рук гитлеровцев евреям и цыганам в Калеви-Лийва. Все это – звенья одной цепи.

Тем, кто не в ладах с исторической памятью, напомним, что война унесла жизни 27 миллионов граждан Советского Союза. Не подлежат забвению и злодеяния гитлеровских палачей на эстонской земле. Память о невинных жертвах, расстрелянных и сожженных в концлагере в Клоога в сентябре 1944 г., за три дня до прихода солдат Красной армии, призывает всех нас к консолидации ради того, чтобы не допустить повторения всех ужасов прошлой трагедии.