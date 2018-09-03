Посольство РФ осудило акцию EKRE на кладбище в Лихула

В понедельник, 3 сентября, посольство Российской Федерации в Эстонии решительно осудило организованное активистами партии EKRE торжественное мероприятие под названием "День памяти монумента в Лихула".
"С растущей озабоченностью отмечаем, что прославление бывших военнослужащих «Ваффен-СС» – организации, признанной преступной по приговору Нюрнбергского трибунала, принимает в Эстонии некий культовый характер при полном игнорировании общепризнанных оценок всей человеконенавистнической сущности фашистского режима, чудовищных злодеяний гитлеровцев и их приспешников, в т.ч. на оккупированных немцами в годы Второй мировой войны территориях, включая Эстонию", - говорится в сообщении, опубликованном на страничке посольства с соцсети Facebook.
Очередной всплеск возмутительного проявления «солидарности» с бывшими эсэсовцами произошел в местечке Лихула, где 2 сентября с.г. собрались их почитатели, вознамерившиеся восстановить демонтированный в 2004 г. памятник прислужникам преступного режима.
Особое недоумение вызывает то, что эта вопиющая акция, равно как и прославление эсэсовцев Х.Нугисекса и А.Ребане, ежегодные сборища бывших эсэсовцев в Синимяэ, проходят при полном попустительстве эстонских властей. О том, к чему приводит подобное потакание, наглядно свидетельствует недавнее осквернение мемориала погибшим от рук гитлеровцев евреям и цыганам в Калеви-Лийва. Все это – звенья одной цепи.
Тем, кто не в ладах с исторической памятью, напомним, что война унесла жизни 27 миллионов граждан Советского Союза. Не подлежат забвению и злодеяния гитлеровских палачей на эстонской земле. Память о невинных жертвах, расстрелянных и сожженных в концлагере в Клоога в сентябре 1944 г., за три дня до прихода солдат Красной армии, призывает всех нас к консолидации ради того, чтобы не допустить повторения всех ужасов прошлой трагедии.
Решительно осуждая состоявшийся в Лихула неонацистский шабаш, считаем необходимым твердо заявить – ради сохранения мирного будущего в Европе, во избежание глумления над памятью миллионов жертв немецких фашистов и их пособников следует положить конец откровенному восхвалению лиц, воевавших за идеи бесноватого фюрера, к чему обязывают сохраняющие полную силу решения Нюрнбергского трибунала, соответствующие резолюции ООН и Совета ЕС.