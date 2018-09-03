Более половины россиян готовы выйти на протесты из-за пенсий

Готовность участвовать в акциях протеста напрямую связана с возрастом и политическими предпочтениями опрошенных. Среди пенсионеров доля потенциальных протестующих составила 44 процента, среди респондентов, не достигших пенсионного возраста, - 58 процентов. Среди поддерживающих "Единую Россию" выйти на протесты готовы 44 процента, в то время как среди электората ЛДПР - 71 процент, а КПРФ - 59 процентов.

Социологи также изучили мнение россиян о всероссийском референдуме по вопросу возраста выхода на пенсию по старости. Такой референдум хотят провести сразу несколько инициативных групп. Если бы он состоялся в ближайшее к моменту опроса воскресенье, то 77 процентов проголосовали бы за сохранение нынешнего возраста выхода на пенсию по старости и 10 процентов - против. 7 процентов опрошенных проигнорировали бы референдум.

Опрос проводился до обращения Владимира Путина, объявившего о смягчении будущего пенсионного законодательства. Однако обещания президента вряд ли принципиально поменяет мнение людей о реформе, считает социолог Левада-центра Денис Волков. По его словам, потенциально готовых выйти на улицу много, но ощущается "отсутствие лидеров".