ФОТО: Digitark

Начало очередного учебного года означает, что, помимо тетрадей и всего прочего, перед многими родителями стоит и задача покупки нового телефона. Нужно ведь иногда связаться со школяром и узнать, чем занят молодой человек и вообще, как у него дела, считает автор техноблога Digitark Март Лаанемяги.

Дети постарше сами указывают на дорогое и первоклассное (разумеется, а как иначе!) устройство и уверяют, что им жизненно необходим именно такой смартфон. В реальности же можно приобрести значительно более дешевые и практичные устройства, о чем мы и поговорим.

Если смартфон не самоцель

В ситуации с первоклашкой или при осознанном нежелании покупать смартфон стоит обратиться к кнопочным телефонам. Они недорогие, компактные, ими просто пользоваться. Ущерб от падения или пропажи такого аппарата, а ведь оплошности у малышей случаются чаще, чем у детей постарше, будет не столь велик.

Nokia 105 с разговорным пакетом Super

Этот очень недорогой телефон прост и делает именно то, что от него ждут: звонит и отправляет сообщения. Так что все необходимые звонки звонки будут сделаны, а в качестве бонуса комплект предоставляет карту разговорного времени, то есть телефонный номер.

Nokia 8110

Nokia 8110 со стильный дизайном и немного большим по размеру экраном также представляет собой недорогой и простой способ быть на связи. Здесь уже появляется камера и возможность доукомплектовать телефон картой памяти. А еще 4G-соединение, возможность выхода в интернет и желтый корпус, который точно не останется незамеченным.