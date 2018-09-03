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  • В Куйвасту автомобиль едва не вылетел с причала в море

В Куйвасту автомобиль едва не вылетел с причала в море

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Скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

В порту Куйвасту в воскресенье во второй половине дня в результате ДТП автомобиль едва не упал с причала в море.

В 15.10 направлявшийся на паром автомобиль Toyota Avensis, который вел 39-летний мужчина, врезался в Mercedes с 20-летним водителем за рулем. После столкновения Mercedes продолжал двигаться, проехал еще 41 метр и остановился непосредственно у кромки причала, сообщила в понедельник BNS пресс-служба МВД.

Водитель Mercedes пострадал, скорая помощь доставила его в Курессаарескую больницу.

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