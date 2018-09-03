Лавров: минские договоренности – единственный способ урегулировать конфликт

"Мы готовы к компромиссам в любом конфликте, в любом кризисе, где Российская Федерация так или иначе принимает участие в усилиях по его урегулированию - будь то Сирия... либо будь то украинское урегулирование, где мы сыграли решающую роль в выработке минских договоренностей, которые остаются единственным путем преодоления кризиса на востоке Украины; мы готовы этому всячески способствовать", - сказал Лавров, выступая в понедельник в МГИМО.