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  • Фото с места происшествия: в Ласнамяэ мусоровоз сбил пожилую женщину

Фото с места происшествия: в Ласнамяэ мусоровоз сбил пожилую женщину

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Сегодня около 10.52 в столичном районе Ласнамяэ мусоровоз сбил женщину. Пострадавшую доставили в больницу для проверки здоровья.

Инцидент имел место на улице Маяка, где 78-летнюю женщину задел колесом проезжавший мимо мусоровоз.

Скорая помощь доставила получившую травму ноги пенсионерку в больницу.

В пресс-службе полиции сообщили, что мусоровоз принадлежит Центру утилизации отходов.

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