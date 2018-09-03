Фото с места происшествия: в Ласнамяэ мусоровоз сбил пожилую женщину

Rus.Postimees.ee112Фото с места происшествия: в Ласнамяэ мусоровоз сбил пожилую женщинуФото с места происшествия: в Ласнамяэ мусоровоз сбил пожилую женщинуrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать3 сентября 2018, 12:14Сегодня около 10.52 в столичном районе Ласнамяэ мусоровоз сбил женщину. Пострадавшую доставили в больницу для проверки здоровья.Инцидент имел место на улице Маяка, где 78-летнюю женщину задел колесом проезжавший мимо мусоровоз.Скорая помощь доставила получившую травму ноги пенсионерку в больницу.В пресс-службе полиции сообщили, что мусоровоз принадлежит Центру утилизации отходов.ласнамяэмаякамусоровозполиция