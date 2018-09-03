Eurostat: с начала века потребительские цены Эстонии выросли почти на 80 процентов

В ЕС в целом потребительские цены выросли за 17 лет на 36,5 процента, самый высокий рост — 257 процентов — зафиксирован в Румынии. Эстония с показателем 79,5 процента заняла пятое место в Европе. Латвия с показателем 86,7 процента заняла третье место.

Эстония заняла высокие позиции в Европе почти во всех секторах, исключение составляют транспорт, где 39,7-процентный рост был ниже среднего показателя ЕС 41,2 процента; телекоммуникации, где цены понизились на 29,3 процента, тогда как средняя дефляция составила 21,7 процента; образование, где 12,6-процентный рост цен в Эстонии опередил только 9,5-процентный рост цен в Швеции и был существенно ниже среднего показателя ЕС в 91,2 процента.