Eurostat: с начала века потребительские цены Эстонии выросли почти на 80 процентов

В 2017 году потребительские цены Эстонии выросли по сравнению с началом века на 79,5 процента — это вдвое больше, чем в ЕС в среднем, сообщила в понедельник служба Eurostat.
В ЕС в целом потребительские цены выросли за 17 лет на 36,5 процента, самый высокий рост — 257 процентов — зафиксирован в Румынии. Эстония с показателем 79,5 процента заняла пятое место в Европе. Латвия с показателем 86,7 процента заняла третье место.
Эстония заняла высокие позиции в Европе почти во всех секторах, исключение составляют транспорт, где 39,7-процентный рост был ниже среднего показателя ЕС 41,2 процента; телекоммуникации, где цены понизились на 29,3 процента, тогда как средняя дефляция составила 21,7 процента; образование, где 12,6-процентный рост цен в Эстонии опередил только 9,5-процентный рост цен в Швеции и был существенно ниже среднего показателя ЕС в 91,2 процента.
За 17 лет цены на алкоголь и табачные изделия выросли в Эстонии на 147,2 процента. При этом Эстонию опередила Латвия, где рост составил 188,4 процента. Более всего эти товары подорожали в Румынии, на 726,5 процента. Эстония была по этому показателю шестой. Менее всего цены на алкоголь и табачные изделия выросли в Финляндии, на 35,8 процента.