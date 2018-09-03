Зарплата членов совета RMK вырастет в три раза

Сейчас председатель совета RMK получает 473 евро в месяц, а его первый заместитель и другие члены совета - по 355 евро, пишет RusERR.

Отправленный на круг согласований проект постановления предусматривает, что с октября зарплата председателя совета составит три минимальных зарплаты по стране, то есть 1500 евро, а других членов совета - две зарплаты, то есть 1000 евро.