Пн, 3.09.2018
Единственное, что отличает Россию от других – это размер территории. Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Уволенный с поста директора библиотеки Халлик требует доказательств: университет обещает их представить

Уволенный с поста директора библиотеки Халлик требует доказательств: университет обещает их представить

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Martin Hallik

ФОТО: Tairo Lutter

Тартуский университет пообещал представить внезапно уволенному с должности директора библиотеки Мартину Халлику доказательства, на основании которых было решено расторгнуть договор с ним.

«Мы обязательно ответим на письмо представляющих его юристов», - сказала в понедельник пресс-секретарь Тартуского университета Кристина Курм.

Уволенный в среду Халлик в пятницу выступил с заявлением, согласно которому договор был расторгнут на основании поступившей от его бывших подчиненных жалобы, с содержанием которой его не ознакомили. Халлик заявил, что при помощи юристов потребует от бывшего работодателя доказательства, на основании которых обвиняется.

«Это правда, он пока ознакомился с причинами, но не видел доказательств, документов, бумаг, - отметила Курм о предшествовавшей увольнению беседе между Халликом и руководством университета. - Но ему представили крайне точное описание причины. Он знает, в чем заключается обвинение».

По ее словам, письмо юристов Халлика поступило в Тартуский университет, но она пока не знает, когда ему отправят ответ.

В среду Курм отметила в сообщении об увольнении, что причиной расторжения договора были «утрата доверия и недостойное поведение». В понедельник она отметила в разговоре с BNS, что университет не может подробнее раскрыть причины увольнения.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ