Уволенный с поста директора библиотеки Халлик требует доказательств: университет обещает их представить

«Мы обязательно ответим на письмо представляющих его юристов», - сказала в понедельник пресс-секретарь Тартуского университета Кристина Курм.

Уволенный в среду Халлик в пятницу выступил с заявлением, согласно которому договор был расторгнут на основании поступившей от его бывших подчиненных жалобы, с содержанием которой его не ознакомили. Халлик заявил, что при помощи юристов потребует от бывшего работодателя доказательства, на основании которых обвиняется.

«Это правда, он пока ознакомился с причинами, но не видел доказательств, документов, бумаг, - отметила Курм о предшествовавшей увольнению беседе между Халликом и руководством университета. - Но ему представили крайне точное описание причины. Он знает, в чем заключается обвинение».

По ее словам, письмо юристов Халлика поступило в Тартуский университет, но она пока не знает, когда ему отправят ответ.