Кросс: за военными учениями России нужно наблюдать, а не бояться их

«Страх не поможет, и ему нет смысла подчиняться, но на учения русских нужно обратить внимание. Эти учения – умышленная демонстрация мускулатуры»,- сказал Кросс в онлайн-передаче «Otse Postimehest». По его словам, своими крупными учениями русские хотят показать свои «силу и мощь».

На следующей неделе Россия вместе с Китаем и Монголией организует на Дальнем Востоке военные учения «Восток-2018», которые, по утверждению Министерства обороны, будут самыми крупными маневрами после учений «Запад», прошедших в 1981 году, в которых были задействованы 150 000 военнослужащих. В начинающихся учениях примут участие до 300 000 российских военных и логистов, а также 36 000 единиц боевой техники, кораблей и тысяча военных самолетов. Китай направит на учения 3200 военных.

Военные учения в августе 2008 года, организованные в Закавказье, Россия использовала для того, чтобы начать войну против Грузии. Тогда Ээрик-Нийлес Кросс консультировал правительство Грузии.

«При наблюдении за противником и тогда на столе было много красных флагов, но никто не верил, что война может начаться, - сказал Кросс. – Я, конечно, верил, что русские способны напасть на танках на Грузию и, угрожая оружием, столкнуть эту страну с прозападного курса. На моем столе лежали разные доклады, но вывод, что все произойдет именно в тот момент, не смог вовремя сделать и я».