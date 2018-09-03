Кросс: за военными учениями России нужно наблюдать, а не бояться их

За военными учениями России нужно наблюдать, а не бояться их, сказал политик из Партии реформ и эксперт по безопасности Ээрик-Нийлес Кросс, комментируя Postimees начинающиеся в России самые крупные за последние десятилетия маневры «Восток-2018».
«Страх не поможет, и ему нет смысла подчиняться, но на учения русских нужно обратить внимание. Эти учения – умышленная демонстрация мускулатуры»,- сказал Кросс в онлайн-передаче «Otse Postimehest». По его словам, своими крупными учениями русские хотят показать свои «силу и мощь».
На следующей неделе Россия вместе с Китаем и Монголией организует на Дальнем Востоке военные учения «Восток-2018», которые, по утверждению Министерства обороны, будут самыми крупными маневрами после учений «Запад», прошедших в 1981 году, в которых были задействованы 150 000 военнослужащих. В начинающихся учениях примут участие до 300 000 российских военных и логистов, а также 36 000 единиц боевой техники, кораблей и тысяча военных самолетов. Китай направит на учения 3200 военных.
Военные учения в августе 2008 года, организованные в Закавказье, Россия использовала для того, чтобы начать войну против Грузии. Тогда Ээрик-Нийлес Кросс консультировал правительство Грузии.
«При наблюдении за противником и тогда на столе было много красных флагов, но никто не верил, что война может начаться, - сказал Кросс. – Я, конечно, верил, что русские способны напасть на танках на Грузию и, угрожая оружием, столкнуть эту страну с прозападного курса. На моем столе лежали разные доклады, но вывод, что все произойдет именно в тот момент, не смог вовремя сделать и я».
По словам Кросса, посредством «военного тумана» Россия пытается посеять неясность среди западных союзников: «Поэтому за военными учениями в России, конечно, нужно наблюдать, но не исходить из того, что сейчас начнется война или последует нападение. Это зависит от многих других обстоятельств».