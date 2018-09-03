Saku экспортирует пиво в Южную Корею и на Кипр

Оба партнера заказали пиво Saku Originaal и Kuld, Кипр также заказал пиво Karl, а Южная Корея - безалкогольное пиво Saku GO.

Член правления Saku Õlletehas Яан Хярмс сказал, что Кипр и Южная Корея выразили заинтересованность в продолжительном сотрудничестве. «Мы постоянно занимаемся поиском новых вариантов экспорта, это многолетняя постоянная работа по презентации предприятия и продукции, где ничего не происходит за одну ночь», - сказал он.

Пивоваренный завод экспортирует более 50 процентов продукции. «Из-за акцизной политики очень сильно вырос объем продаж пива в Латвии, то есть на нашем расширенном отечественном рынке — за первое полугодие продажи на границе с Латвией выросли вдвое», - отметил Хярмс. Без учета продаж в Латвии экспорт пива Saku вырос за год более чем на 10 процентов.

«Экспорт позволяет нам несколько закрыть тот пробел который на местном рынке и прежде всего в отношении Финляндии создала местна алкогольная политика, но предприниматель все равно нуждается в сильном отечественном рынке и стабильной политике для того, чтобы быть успешным и за границей», - сказал Хярмс.