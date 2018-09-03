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Легендарное итальянское спортивное издание сравнило Клавана с гладиатором

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Ragnar Klavan.

ФОТО: Cagliari Calcio

В минувшее воскресенье капитан сборной Эстонии по футболу Рагнар Клаван, который в конце прошлого месяца перешел из английского «Ливерпуля» в итальянский «Кальяри», отпраздновал первую победу с новой командой, когда на выезде с минимальным счетом была обыграна грозная «Аталанта», пишет Sport.

Игра эстонца удостоилась похвалы со стороны известного спортивного издания La Gazzetta dello Sport.

«Хоть "Аталанта" и владела мячом, это не доставляло красно-синим особых проблем. Срна и Падойн были предельно аккуратны на бровках, а дополнял их надежную игру Клаван — настоящий гладиатор, который контролировал свою зону», - пишет издание.

Победа над «Аталантой» стала первой в этом сезоне для команды Клавана. В настоящее время клуб с Сардинии располагается на 12 строчке турнирной таблицы. Следующий матч состоится 16 сентября. Противником будет «Милан».

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