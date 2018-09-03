Легендарное итальянское спортивное издание сравнило Клавана с гладиатором

В минувшее воскресенье капитан сборной Эстонии по футболу Рагнар Клаван, который в конце прошлого месяца перешел из английского «Ливерпуля» в итальянский «Кальяри», отпраздновал первую победу с новой командой, когда на выезде с минимальным счетом была обыграна грозная «Аталанта», пишет Sport.