Один из крупнейших торговых центров Таллинна понес огромные убытки

Оборот входящей в Citycon grupp фирмы Kristiine Keskus OÜ упал на пару процентов – до 11,8 млн евро, в то же время, убытки оказались самыми большими за всю историю – 1,8 млн евро. Для сравнения, в позапрошлом году фирма заработала прибыль в размере 5 млн евро.