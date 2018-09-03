Один из крупнейших торговых центров Таллинна понес огромные убытки
3 сентября 2018, 14:04
Компания, владеющая торговым центром Kristiine, в минувшем году понесла серьезные убытки, результатом чего стало снижение стоимости недвижимости, пишет Majandus24.
Оборот входящей в Citycon grupp фирмы Kristiine Keskus OÜ упал на пару процентов – до 11,8 млн евро, в то же время, убытки оказались самыми большими за всю историю – 1,8 млн евро. Для сравнения, в позапрошлом году фирма заработала прибыль в размере 5 млн евро.
Правление компании объясняет ситуацию тем, что они серьезно переоценили ценность инвестиций в недвижимость торгового центра: из-за обновлений в центре многие арендные площади были пустыми. Работы по обновлению торгового центра планируется закончить в 2019 году.