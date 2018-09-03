Взорвавшийся в самолете перцовый баллончик вызвал массовую панику на борту

Пассажир авиакомпании Hawaiian Airlines незаконно пронес в самолет перцовый баллончик, который взорвался в полете и заставил людей задыхаться, передает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.
Инцидент произошел на авиалайнере Boeing 767, следовавшем из Окленда, штат Калифорния, на остров Мауи, Гавайи. «Я проснулся от того, что кто-то кашлял. Потом я понял, что кашляет не один человек, а несколько человек. Потом кашлять начали вообще все», — рассказал один из пострадавших пассажиров Николас Андраде. «Люди очень запаниковали», — добавил он.
После этого бортпроводники попросили пассажиров переместиться в конец самолета, где воздух был чище. Около 40 человек стояли в хвосте полчаса, ожидая, пока слезоточивые и раздражающие вещества испарятся.
Всего на борту находилось 256 пассажиров. В результате инцидента пострадали 15 человек, трое из них — сотрудники авиакомпании. После массовой паники пилот запросил экстренную посадку, а в аэропорту пассажиров и бортпроводников осмотрели медики.
Ранее, 1 августа, пассажиры, вылетавшие из Барселоны, экстренно покинулисамолет после того, как на борту взорвался портативный зарядный блок. Инцидент произошел в самолете авиакомпании Ryanair. Зарядное устройство загорелось, когда было подключено к телефону одного из путешественников, предположительно, гражданина Новой Зеландии.