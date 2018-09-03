В Бангкоке арестованы тысячи таксистов

Более 14 000 таксистов в Бангкоке арестованы или оштрафованы за нарушение закона, включая отказ в перевозке пассажиров, за минувшие 12 месяцев. Об этом пишет Pattaya Mail.
Заместитель комиссара Бюро туристической полиции генерал Сурашет Хакпал объявил о результатах операции, начатой в сентябре прошлого года, по наведению порядка в сервисе такси. Он отметил, что всё это время туристическая полиция и представители Департамента наземного транспорта контролировали соблюдение закона в интересах пассажиров, пишет turizm.ru.
В итоге, сказал Сурашет Хакпал, около 4800 таксистов были арестованы за отказ обслужить пассажиров безо всяких на то причин, что является нарушением статьи 93 Закона о наземном движении. Около 3300 водителей были привлечены к ответственности за работу без счетчика, что вынудило пассажиров заплатить больше реальной стоимости поездки.
Еще более 6000 были арестованы за нарушение правил парковки, а также за неправильную одежду. В итоге, около 500 водителей лишились лицензии на перевозку туристов из-за неоднократного нарушения законов Таиланда.