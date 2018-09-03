В Бангкоке арестованы тысячи таксистов

Заместитель комиссара Бюро туристической полиции генерал Сурашет Хакпал объявил о результатах операции, начатой в сентябре прошлого года, по наведению порядка в сервисе такси. Он отметил, что всё это время туристическая полиция и представители Департамента наземного транспорта контролировали соблюдение закона в интересах пассажиров, пишет turizm.ru.

В итоге, сказал Сурашет Хакпал, около 4800 таксистов были арестованы за отказ обслужить пассажиров безо всяких на то причин, что является нарушением статьи 93 Закона о наземном движении. Около 3300 водителей были привлечены к ответственности за работу без счетчика, что вынудило пассажиров заплатить больше реальной стоимости поездки.