Для расследования деятельности нарвского оппозиционера возбуждено уголовное дело

Касающаяся Кутти информация о преступлении поступила от главы находящейся у власти в Нарве фракции «Нарва - наш дом» Алексея Воронова, который также находится под следствием. Воронов отметил, что Кутти, бывший одновременно членом Нарвского горсобрания и членом совета Нарвского музея, трижды голосовал на заседаниях горсобрания за выделение музею денег на сумму 9,5 млн евро.

Согласно уставу горсобрания, Кутти не имел права участвовать в обсуждении и принятии решения по акту, с которым в его случае был связан конфликт интересов, и должен был воздержаться, заявил Воронов. В направленном в прокуратуру сообщении он попросил проверить деятельность Кутти и выяснить, не содержатся ли в ней признаки преступления. Воронов также отметил, что перечисленные в сообщении факты полностью совпадают с подозрениями, предъявленными бывшим нарвским центристам, и что если в отношении Кутти не будет проведено следствие, можно будет говорить о политически мотивированной полицейской деятельности.