Картина дня: ДТП с участием мусоровоза, начало учебного года и судебный процесс над "водителем с битой"

Перекресток у Ипподрома отобрал у круга Хааберсти титул магнита пробок

В прошлый вторник был полностью открыт перестроенный перекресток Хааберсти, который в течение многих лет славился не только многочисленными авариями, но и бесконечными пробками. Теперь там есть виадук, а под ним - так называемый турбокруг, оба из которых в состоянии пропускать по кругу значительно большее количество машин. Читайте далее...

Фото с места происшествия: в Ласнамяэ мусоровоз сбил пожилую женщину

Сегодня около 10.52 в столичном районе Ласнамяэ мусоровоз сбил женщину. Пострадавшую доставили в больницу для проверки здоровья. Читайте далее...

ДТП в центре Таллинна: грузовик столкнулся с трамваем

Сегодня утром в Таллинне на Тартуском шоссе произошло ДТП с участием трамвая и грузового автомобиля. Читайте далее...

Видео: Юри Ратас поздравил жителей Эстонии с началом учебного года

Премьер-министр Юри Ратас поздравил жителей Эстонии с началом учебного года. Читайте далее...

Для расследования деятельности нарвского оппозиционера возбуждено уголовное дело

Если в начале августа стало известно, что в отношении деятельности ряда принадлежащих к коалиции депутатов Нарвского горсобрания возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции, то теперь прокуратура возбудила уголовное дело и в отношении деятельности находящегося в оппозиции в Нарвском горсобрании Антса Кутти. Читайте далее...

В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии

Сильный пожар охватил здание Национального музея Бразилии в Рио-де-Жанейро. Это старейшее научное учреждение страны. Читайте далее...

Таллиннские отделения полиции теперь выдают документы на два часа дольше

Учитывая наплыв желающих оформить удостоверяющие личность документы, Департамент полиции и погранохраны с понедельника, 3 сентября, на два часа продлил время работы своих отделений в Таллинне. Читайте далее...

Исследование: узнайте, выпускникам каких вузов сложнее всего устроиться на работу

В результате исследования, проведенного среди работников с высшим образованием, выяснились вузы и учебные программы, помогающие быстрее всего найти работу. Читайте далее...

Макрон: мечтой Путина является развал ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что для обеспечения безопасности необходимо сотрудничество с Россией. Читайте далее...

"Водителя с битой" будут судить по обвинению в жестоком убийстве

В четверг, 6 сентября, Харьюский уездный суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела, в котором 44-летнего Урмаса Эйнрооса обвиняют в жестоком убийстве бывшей сожительницы. Читайте далее...

Посольство РФ осудило акцию EKRE на кладбище в Лихула

В понедельник, 3 сентября, посольство Российской Федерации в Эстонии решительно осудило организованное активистами партии EKRE торжественное мероприятие под названием "День памяти монумента в Лихула". Читайте далее...

Кросс: за военными учениями России нужно наблюдать, а не бояться их

За военными учениями России нужно наблюдать, а не бояться их, сказал политик из Партии реформ и эксперт по безопасности Ээрик-Нийлес Кросс, комментируя Postimees начинающиеся в России самые крупные за последние десятилетия маневры «Восток-2018». Читайте далее...

Один из крупнейших торговых центров Таллинна понес огромные убытки