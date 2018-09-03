Картина дня: ДТП с участием мусоровоза, начало учебного года и судебный процесс над "водителем с битой"

Портал Rus.Postimees знакомит с основными событиями понедельника.
Перекресток у Ипподрома отобрал у круга Хааберсти титул магнита пробок
В прошлый вторник был полностью открыт перестроенный перекресток Хааберсти, который в течение многих лет славился не только многочисленными авариями, но и бесконечными пробками. Теперь там есть виадук, а под ним - так называемый турбокруг, оба из которых в состоянии пропускать по кругу значительно большее количество машин. Читайте далее...
Фото с места происшествия: в Ласнамяэ мусоровоз сбил пожилую женщину
Сегодня около 10.52 в столичном районе Ласнамяэ мусоровоз сбил женщину. Пострадавшую доставили в больницу для проверки здоровья. Читайте далее...
ДТП в центре Таллинна: грузовик столкнулся с трамваем
Сегодня утром в Таллинне на Тартуском шоссе произошло ДТП с участием трамвая и грузового автомобиля. Читайте далее...
Видео: Юри Ратас поздравил жителей Эстонии с началом учебного года
Премьер-министр Юри Ратас поздравил жителей Эстонии с началом учебного года. Читайте далее...
Для расследования деятельности нарвского оппозиционера возбуждено уголовное дело
Если в начале августа стало известно, что в отношении деятельности ряда принадлежащих к коалиции депутатов Нарвского горсобрания возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции, то теперь прокуратура возбудила уголовное дело и в отношении деятельности находящегося в оппозиции в Нарвском горсобрании Антса Кутти. Читайте далее...
В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии
Сильный пожар охватил здание Национального музея Бразилии в Рио-де-Жанейро. Это старейшее научное учреждение страны. Читайте далее...
Таллиннские отделения полиции теперь выдают документы на два часа дольше
Учитывая наплыв желающих оформить удостоверяющие личность документы, Департамент полиции и погранохраны с понедельника, 3 сентября, на два часа продлил время работы своих отделений в Таллинне. Читайте далее...
Исследование: узнайте, выпускникам каких вузов сложнее всего устроиться на работу
В результате исследования, проведенного среди работников с высшим образованием, выяснились вузы и учебные программы, помогающие быстрее всего найти работу. Читайте далее...
Макрон: мечтой Путина является развал ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что для обеспечения безопасности необходимо сотрудничество с Россией. Читайте далее...
"Водителя с битой" будут судить по обвинению в жестоком убийстве
В четверг, 6 сентября, Харьюский уездный суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела, в котором 44-летнего Урмаса Эйнрооса обвиняют в жестоком убийстве бывшей сожительницы. Читайте далее...
Посольство РФ осудило акцию EKRE на кладбище в Лихула
В понедельник, 3 сентября, посольство Российской Федерации в Эстонии решительно осудило организованное активистами партии EKRE торжественное мероприятие под названием "День памяти монумента в Лихула". Читайте далее...
Кросс: за военными учениями России нужно наблюдать, а не бояться их
За военными учениями России нужно наблюдать, а не бояться их, сказал политик из Партии реформ и эксперт по безопасности Ээрик-Нийлес Кросс, комментируя Postimees начинающиеся в России самые крупные за последние десятилетия маневры «Восток-2018». Читайте далее...
Один из крупнейших торговых центров Таллинна понес огромные убытки
Компания, владеющая торговым центром Kristiine, в минувшем году понесла серьезные убытки, результатом чего стало снижение стоимости недвижимости. Читайте далее...