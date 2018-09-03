Запретные подарки учителям: как безобидный презент на 1 сентября в Германии может привести к увольнению

В Германии тоже есть традиция оказывать учителям материальные знаки внимания, но там к ней относятся довольно осторожно. Потому что презент может стать причиной скандала и даже увольнения, пишет NEWSru.

Как сообщает Deutsche Welle, самое громкое разбирательство произошло в Берлине в 2011 году. В одной из школ района Фридрихсхайн в знак благодарности родители десятиклассников подарили учительнице небольшую скульптуру стоимостью около 190 евро и букет цветов за 20 евро. С каждой семьи собрали по 15 евро. На деле безобидный презент для классной руководительницы обернулся крупным штрафом. Преподавателю пришлось выплатить четыре тысячи евро за принятие такого подарка.

Чтобы подарок не стал причиной увольнения немецкого учителя, надо помнить, что учителя в Германии, как и все работники бюджетной сферы, не имеют права принимать дары, цена которых превышает 10 евро.

Правда, так как сфера образования регулируется земельным законодательством, каждая федеральная земля может устанавливать собственные нормы. В столице Германии, например, действуют строгие правила: сувениры дороже 30 евро, купленные учениками совместно, не запрещены, но о подарках стоимостью выше придется отчитываться руководству школы. А вот от подарков, стоимость которых превышает 50 евро, следует отказаться или попросить согласия в городском отделе народного образования.

В то же время в Северном Рейне - Вестфалии установлены более гибкие правила: разрешено принимать книги для школьной библиотеки, поделки учеников, канцелярские товары, цветы и шоколадные конфеты. В список недопустимых презентов входят подарочные сертификаты, авиабилеты, предоставление льгот и беспроцентных займов, приглашение в отпуск, возможность пользоваться автомобилем. Даже футболка с логотипом любимой футбольной команды или картина для кабинета не обрадует преподавателя.

Помимо общих правил руководство школы может вводить и собственные ограничения. В некоторых гимназиях, к примеру, учителям можно дарить подарки более высокой стоимости - до 25 евро. В любом случае, материальная благодарность должна быть уместной, чтобы не смутить других родителей и руководство образовательного учреждения.

Знаки внимания, оказанные учителям во внеучебное время, тоже могут быть восприняты неоднозначно: подвезти после школьной экскурсии до дома или ближайшей остановки считается нормальным, а вот совместный поход в ресторан закончится неприятностями.