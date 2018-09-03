Клиентов Elisa ждет неприятный сюрприз

В ночь на 4 и 6 сентября в Таллинне ожидаются 15-минутные перерывы в мобильной связи, сообщила Elisa.

В ночь на вторник между 1 и 4 часами мобильная связь будет нарушена на 15 минут в Пирита и Виймси. В ночь на четверг связь будет нарушена между 1 и 4 часами утра в Пыхья-Таллинне.

В это время в соответствующих районах будет нарушена работа мобильной передачи данных, M-услуг (парковка и M-ID), SMS и голосовых услуг, а также постоянного подключения для бизнес-клиентов.

Нарушения будут связаны с обновлением программного обеспечения сетевой аппаратуры, по техническим причинам продолжительность отключений может местами быть дольше.