Пн, 3.09.2018
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Клиентов Elisa ждет неприятный сюрприз

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Логотип Elisa. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

В связи с обновлением программного обеспечения сетевой аппаратуры в ночь на 4 и 6 сентября в Таллинне будет ненадолго нарушена мобильная связь.

В ночь на 4 и 6 сентября в Таллинне ожидаются 15-минутные перерывы в мобильной связи, сообщила Elisa.

В ночь на вторник между 1 и 4 часами мобильная связь будет нарушена на 15 минут в Пирита и Виймси. В ночь на четверг связь будет нарушена между 1 и 4 часами утра в Пыхья-Таллинне.

В это время в соответствующих районах будет нарушена работа мобильной передачи данных, M-услуг (парковка и M-ID), SMS и голосовых услуг, а также постоянного подключения для бизнес-клиентов.

Нарушения будут связаны с обновлением программного обеспечения сетевой аппаратуры, по техническим причинам продолжительность отключений может местами быть дольше.

Elisa приносит извинения за доставленные неудобства.

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