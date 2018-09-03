Рийгикогу мечтает получить на осень дополнительные бесплатные парковочные места

«Потребность парламента в парковочных местах сегодня стала значительно больше, чем может предложить парковка у дворца Тоомпеа», - такими словами начал свое письмо-прошение в Таллиннскую городскую управу административный директор канцелярии Рийгикогу Ахто Сакс, добавив, что канцелярия выдает минимальное количество разрешений на парковку. Он объяснил, что мест для парковки не хватает, поскольку перед зданием парламента постоянно проходят собрания и мероприятия, количество которых увеличивается год от года.

Особенно напряженным, по словам Сакс, будет период с сентября до середины ноября, когда начнется ремонт Губернского сада: «На время строительных работ по реконструкции сада количество парковочных мест на площадке перед дворцом сокращено на 15. Учитывая низкую нагрузку на парковочные места на улицах Команданди-теэ и Фальги-теэ, просим разрешить парковать 15 машин с разрешение на парковку от Рийгикогу на улице Команданди-теэ».