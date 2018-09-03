Галерея: квартал Ротерманна заполнился кроваво-красными зонтиками

Рак крови в его различных формах составляет семь процентов всех известных видов рака. Ежегодно в Эстонии у 500 новых пациентов диагностируется злокачественная опухоль гемопоэтических тканей, но, несмотря на этот факт, осведомленность людей о раке крове является средней. Цель кампании - изменить это, сделать так, чтобы об этом заболевании говорили чаще.