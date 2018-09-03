Пн, 3.09.2018
Самое радикальное решение: депортировать эти десятки (а теперь уже сотни) тысяч понаехавших туда, откуда они понаехали Вячеслав Иванов
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  • Галерея: квартал Ротерманна заполнился кроваво-красными зонтиками

Галерея: квартал Ротерманна заполнился кроваво-красными зонтиками

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Гулявшие сегодня утром по кварталу Ротерманна люди были приятно удивлены, заметив несколько сотен кроваво-красных зонтиков, развешенных между зданиями. Цель инсталляции - обратить внимание на месяц борьбы с раком крови, который выпал на сентябрь, и увеличить осведомленность людей об этом заболевании. Зонтики будут висеть в квартале Ротерманна до конца месяца.

Рак крови в его различных формах составляет семь процентов всех известных видов рака. Ежегодно в Эстонии у 500 новых пациентов диагностируется злокачественная опухоль гемопоэтических тканей, но, несмотря на этот факт, осведомленность людей о раке крове является средней. Цель кампании - изменить это, сделать так, чтобы об этом заболевании говорили чаще.

Поэтому организаторы зонтичной кампании - фармацевтическая фирма Janssen и Эстонский союз больных лейкемией и лимфомой - призывают жителей и гостей Таллинна фотографироваться на фоне инсталляции и публиковать фотографии в социальных сетях с хештегом #räägimeverevähist.

Подробнее о раке крове читайте здесь.

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