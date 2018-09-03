Порошенко распорядился не продлевать Договор о дружбе с РФ

"Речь не идет ни о каких денонсациях, потому что мы будем требовать от Российской Федерации во всех международных судах, в Гааге и в других судах, отвечать за то, что они нарушили это соглашение", - цитирует УНИАН слова Геращенко

Порошенко, по ее словам, отдал распоряжение Министерству иностранных дел Украины не готовить документы к пролонгации этого соглашения, которое наступает автоматически. Ранее президент Украины заявил, что Киев "достаточно подготовлен и юридически защищен", чтобы разорвать подписанный в 1997 году договор. Порошенко отметил, что соглашение "по вине Москвы уже давно стало анахронизмом".