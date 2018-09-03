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Столичная улица, на которой часто возникают пробки, после ремонта может сузиться на одну полосу

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Дорожные работы. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Marko Saarm

Опубликованный на прошлой неделе эскизный проект реконструкции столичной улицы Тулика, на которой часто возникают автомобильные пробки, предусматривает ее дополнительное сужение на одну полосу, а также появление новых светофоров и островков безопасности.

Презентация и публичное обсуждение проекта реконструкции связывающей улицу Эндла с Палдиским шоссе улицы прошли на прошлой неделе в управе столичного района Кристийне, до 10 сентября общественность может представлять свои предложения по проекту, сообщает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

Согласно эскизному проекту, в будущем на отрезке Тулика со стороны Палдиского шоссе останется всего одна полоса для движения транспорта, а на месте второй полосы появится велосипедно-пешеходная дорожка и деревья.

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, ширина проезжей части улицы зависит от ширины нынешней дороги и условий в общей планировке района Кристийне, согласно которым на улице должны появиться велосипедная дорожка и озеленение.

«С учетом всех этих условий, на улице Тулика есть место только для одной полосы движения в каждом направлении и отдельной полосы посередине для поворотов налево», - пояснил Рийбе, добавив, что кроме того, на улице Тулика запланированы пешеходные переходы, светофоры и островки безопасности.

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