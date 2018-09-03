Столичная улица, на которой часто возникают пробки, после ремонта может сузиться на одну полосу

Опубликованный на прошлой неделе эскизный проект реконструкции столичной улицы Тулика, на которой часто возникают автомобильные пробки, предусматривает ее дополнительное сужение на одну полосу, а также появление новых светофоров и островков безопасности.
Презентация и публичное обсуждение проекта реконструкции связывающей улицу Эндла с Палдиским шоссе улицы прошли на прошлой неделе в управе столичного района Кристийне, до 10 сентября общественность может представлять свои предложения по проекту, сообщает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
Согласно эскизному проекту, в будущем на отрезке Тулика со стороны Палдиского шоссе останется всего одна полоса для движения транспорта, а на месте второй полосы появится велосипедно-пешеходная дорожка и деревья.
По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, ширина проезжей части улицы зависит от ширины нынешней дороги и условий в общей планировке района Кристийне, согласно которым на улице должны появиться велосипедная дорожка и озеленение.
«С учетом всех этих условий, на улице Тулика есть место только для одной полосы движения в каждом направлении и отдельной полосы посередине для поворотов налево», - пояснил Рийбе, добавив, что кроме того, на улице Тулика запланированы пешеходные переходы, светофоры и островки безопасности.