Мужчина, которого в Ласнамяэ пырнули ножом, госпитализирован в тяжелом состоянии
3 сентября 2018, 16:38
В минувшую пятницу в Ласнамяэ 43-летний мужчина нанес ножевые удары своему 28-летнему знакомому.
В пятницу, 31 августа, в квартире, расположенной на улице Викерласе в Ласнамяэ, 43-летний мужчина ударил ножом 28-летнего знакомого.
Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, полиция задержала проявившего агрессию человека.
Пыхьяская окружная прокуратура начала уголовное производство по статье, предусматривающей причинение тяжкого вреда здоровью.