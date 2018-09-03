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  • Мужчина, которого в Ласнамяэ пырнули ножом, госпитализирован в тяжелом состоянии

Мужчина, которого в Ласнамяэ пырнули ножом, госпитализирован в тяжелом состоянии

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Нападение с ножом. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Caro / Ramesh Amruth / Caro / Ramesh Amruth/ Scanpix

В минувшую пятницу в Ласнамяэ 43-летний мужчина нанес ножевые удары своему 28-летнему знакомому.

В пятницу, 31 августа, в квартире, расположенной на улице Викерласе в Ласнамяэ, 43-летний мужчина ударил ножом 28-летнего знакомого.

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, полиция задержала проявившего агрессию человека.

Пыхьяская окружная прокуратура начала уголовное производство по статье, предусматривающей причинение тяжкого вреда здоровью.

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