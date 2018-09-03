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Роналдо завладел испанским клубом

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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо стал президентом «Вальядолида», выступающего в высшей лиге чемпионата Испании.

ФОТО: CESAR MANSO / AFP

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо стал президентом «Вальядолида», выступающего в высшей лиге чемпионата Испании. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Football Espana.

Спортсмен приобрел 51 процент акций испанского клуба и сместил с должности предыдущего президента «Вальядолида» — Карлоса Суареса. Сделка обошлась Роналдо в 30 миллионов евро.

О планах бразильца было известно ранее. Издание Cadena Ser упомянуло о готовящейся сделке 27 августа. Сообщалось, что помимо Роналдо, в приобретении контрольного пакета акций также были заинтересованы покупатели из Китая и Латинской Америки.

Роналдо известен выступлениями за такие клубы, как «Барселона», «Интер», «Реал» и «Милан». В составе сборной Бразилии он дважды становился чемпионом мира.

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