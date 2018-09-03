Роналдо завладел испанским клубом

Спортсмен приобрел 51 процент акций испанского клуба и сместил с должности предыдущего президента «Вальядолида» — Карлоса Суареса. Сделка обошлась Роналдо в 30 миллионов евро.

О планах бразильца было известно ранее. Издание Cadena Ser упомянуло о готовящейся сделке 27 августа. Сообщалось, что помимо Роналдо, в приобретении контрольного пакета акций также были заинтересованы покупатели из Китая и Латинской Америки.