Злоумышленники обокрали пайдеское кафе

Пресс-секретарь Ляэнаской префектуры Лийви Рейнхольд добавила, что, по первоначальным данным, наличные были украдены из кассы и к тому же с прилавков пропал алкоголь. Преступление было совершено ночью.

"Точная сумма украденных денег и другие обстоятельства произошедшего выясняются, подозреваемых еще нет", - сказала она.