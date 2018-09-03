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Злоумышленники обокрали пайдеское кафе

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В пятницу в полицию сообщили о необычном для маленького городка происшествии. Из кафе в Пайде были украдены деньги из кассы, передает Järva Teataja.

Пресс-секретарь Ляэнаской префектуры Лийви Рейнхольд добавила, что, по первоначальным данным, наличные были украдены из кассы и к тому же с прилавков пропал алкоголь. Преступление было совершено ночью.

"Точная сумма украденных денег и другие обстоятельства произошедшего выясняются, подозреваемых еще нет", - сказала она.

В каком из пайдеских кафе это произошло, Рейнхольд сообщить не может.

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