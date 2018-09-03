В Великобритании задержан эстонец, находившийся в набитой кокаином яхте

38-метровая яхта Nomad была задержана во время операции, которой руководило Британское национальное криминально агентство (NCA). Судно эскортировали в расположенный в Корнуолле порт Ньюлина.

Задержанным предъявлено обвинение в сговоре для осуществления импорта кокаина. Мужчины должны предстать перед судом Бристоля первой инстанции 4 октября.

В NCA рассказали, что на судне была найдена тонна кокаина, примерная стоимость наркотиков составляет 100 миллионов фунтов. Судно задержали в ходе операции, которой руководила разведка.