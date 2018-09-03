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  • В Великобритании задержан эстонец, находившийся в набитой кокаином яхте

В Великобритании задержан эстонец, находившийся в набитой кокаином яхте

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Кокаин.

ФОТО: ORLANDO SIERRA / AFP / SCANPIX

В водах вблизи юга Ирландии был задержан груженый кокаином катамаран. Взяты под стражу пять человек, среди них один эстонец, сообщает Postimees со ссылкой на Би-би-си.

38-метровая яхта Nomad была задержана во время операции, которой руководило Британское национальное криминально агентство (NCA). Судно эскортировали в расположенный в Корнуолле порт Ньюлина.

Задержанным предъявлено обвинение в сговоре для осуществления импорта кокаина. Мужчины должны предстать перед судом Бристоля первой инстанции 4 октября.

В NCA рассказали, что на судне была найдена тонна кокаина, примерная стоимость наркотиков составляет 100 миллионов фунтов. Судно задержали в ходе операции, которой руководила разведка.

При задержании важную роль сыграл расположенный в Лиссабоне Центр анализов и операций в области мореплавания. В проведении операции Британское национальное криминально агентство поддерживали погранохрана Британии, военно-морская служба Ирландии и полиция графств Девон и Корнуолл.

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