Галерея: в Таллинне прошел Праздник азбуки

Сегодня, 3 сентября, с 14 до 16.00 на площади Вабадузе в Таллинне проходил Праздник азбуки.
Для гостей выступила певица Лийз Лемсалу, поздравили первоклассников с началом учебного года вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
«Первый день в школе очень важен для каждого ребенка, а также для его родителей. Желаем, чтобы он остался у них в памяти замечательным праздником, проведенным в кругу семьи и одноклассников, - сказал Вадим Белобровцев. – Традиция проведения Праздника азбуки сохраняется уже много лет, хоть изначально он проводился под другим названием, и нам радостно, что интерес к нему не угасает. Это в очередной раз демонстрирует, что совместные праздники очень важны для семей».
От имени Кесклиннаской районной управы старейшина района Владимир Свет пожелал школьникам интересного, успешного и безопасного школьного года.
На празднике выступили ребята из различных школ по интересам и студий, а также представители Таллиннского зоопарка, Центра «Энергия», Эстонского исторического музея, Кукольного театра, Летной гавани, Эстонского центра детской литературы, Таллиннского городского музея и Таллиннской центральной библиотеки.