Пн, 3.09.2018
Единственное, что отличает Россию от других – это размер территории. Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Галерея: в Таллинне прошел Праздник азбуки

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня, 3 сентября, с 14 до 16.00 на площади Вабадузе в Таллинне проходил Праздник азбуки.

Для гостей выступила певица Лийз Лемсалу, поздравили первоклассников с началом учебного года вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

«Первый день в школе очень важен для каждого ребенка, а также для его родителей. Желаем, чтобы он остался у них в памяти замечательным праздником, проведенным в кругу семьи и одноклассников, - сказал Вадим Белобровцев. – Традиция проведения Праздника азбуки сохраняется уже много лет, хоть изначально он проводился под другим названием, и нам радостно, что интерес к нему не угасает. Это в очередной раз демонстрирует, что совместные праздники очень важны для семей».

От имени Кесклиннаской районной управы старейшина района Владимир Свет пожелал школьникам интересного, успешного и безопасного школьного года.

На празднике выступили ребята из различных школ по интересам и студий, а также представители Таллиннского зоопарка, Центра «Энергия», Эстонского исторического музея, Кукольного театра, Летной гавани, Эстонского центра детской литературы, Таллиннского городского музея и Таллиннской центральной библиотеки.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ