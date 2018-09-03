Путин проигнорировал годовщину теракта в Беслане

В России в понедельник, 3 сентября, вспоминают жертв кровопролитных терактов. Дата приурочена к годовщине теракта в Беслане, где боевики 14 лет назад напали на школу и в течение трех дней удерживали более тысячи заложников. Тогда погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из них 186 детей, передает NEWSru.
Высшее руководство страны к памятным акциям не присоединилось. Президент РФ Владимир Путин в минувшие выходные не принимал участия в мероприятиях, посвященных трагическим событиям в Беслане 2004 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит «Интерфакс», таких планов нет в графике президента и в понедельник. Вместо этого Путин встретится с врио главы Амурской области Василием Орловым, чтобы обсудить ситуацию в регионе. Также у главы государства запланирован ряд закрытых встреч и совещаний, «внутренняя рабочая программа».
В самом Беслане в Северной Осетии трехдневная вахта памяти по погибшим в результате захвата террористами местной школы началась 1 сентября. В понедельник учащиеся Беслана во дворе школы N1 выпустили в небо 334 белых воздушных шара, по числу жертв теракта. Как сообщает ТАСС, во дворе школы звучит траурная музыка, люди приходят с цветами, игрушками. В центре спортзала, где террористы захватили заложников, установлен деревянный крест, а по всему периметру лежат цветы.
Утром в школе прошла литургия в память жертв. В 13:05 по Москве раздались два удара колокола, символизирующие два первых взрыва в спортзале. Затем была объявлена минута молчания, во время которой в полной тишине школьники выпустили в небо шары. После этого начался крестный ход от школы до мемориального кладбища «Город ангелов», где похоронены жертвы теракта.
Вечером в домах Беслана будут накрыты поминальные столы с двумя ритуальными пирогами, а во дворе школы покажут слайды с фотографиями заложников и кадрами происходившего до и после штурма спортзала.
Погибших вспоминают по всей России
О погибших в День памяти жертв терроризма 3 сентября вспоминают в Москве и в других городах страны. На этот день в столице были запланированы 11 мероприятий в десяти местах, где произошли теракты.
Центральном мероприятии стал молчаливый митинг на Солянке у мемориала памяти жертв Беслана, передает «Эхо Москвы». К началу траурной акции у монумента «В память о жертвах трагедии в Беслане» собралось около 100 человек. Площадку перед Храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, где проходила памятная акция, огородили. По погибшим отслужили церковную службу, а затем участники акции выпустили в небо 334 белых шара - по числу погибших в теракте. После этого погибших почтили минутой молчания. Акция завершилась церемонией возложения цветов к монументу жертвам трагедии.
В митинге «Без слова» приняли участие около 300 человек, в том числе представители властей Москвы и Северной Осетии, члены общественных организаций, участники операции по освобождению заложников и жители столицы. К монументу несли детские игрушки и бутылки с водой - как один из символов трагедии, так как во время теракта преступники не давали заложникам пить, сообщает РЕН-ТВ.
Цветы и памятные венки участники акций возложили также на площади перед Театральным центром на Дубровке, где боевики удерживали зрителей и артистов мюзикла «Норд-Ост», на улице Гурьянова на месте взорванного дома, на месте взрыва у станции метро «Рижская», у памятного знака жертвам теракта на аэродроме «Тушино». Памятные акции также прошли в вестибюлях станций метро «Парк Культуры», «Лубянка», «Автозаводская», в подземном переходе на Пушкинской площади, на месте взорванного дома на Каширском шоссе, на месте взрыва у гостиницы «Националь» на Тверской улице.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова в понедельник почтила память жертв трагедии в Беслане, сообщается в аккаунте аппарата детского омбудсмена в Facebook. «Сегодня утром детский омбудсмен совместно с полномочным представителем Республики Северная Осетия-Алания при президенте Российской Федерации Борисом Джанаевым и представителями диаспоры республики возложила цветы к памятникам погибшим защитникам детей в Беслане», - говорится в сообщении. На своей странице в Facebook Кузнецова назвала погибших офицеров героями.
Празднование начала нового учебного года совпало с годовщиной теракта, проходившего в городе Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года, в результате которого погибло более 300 людей. В честь этого в небо были запущены белые шары в память о погибших. #школа1415 #останкино #беслан
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. #Беслан— Виктория (@tori___61) 3 сентября 2018 г.
Помним, скорбим...🕯 pic.twitter.com/KN8QKySeHJ
В других городах России тоже проходят памятные мероприятия. Память жертв теракта в Беслане и других терактов, а также бойцов спецподразделений, отдавших жизни в борьбе с терроризмом, почтили в Севастополе, передает ForPost. В Волгограде в областной детской библиотеке прошла акция «Мир детям мира», на которой отдали дань памяти жертвам теракта, передает «Волгоградская правда».
Жертв бесланской трагедии сегодня вспомнят в Петербурге. В память о погибших в теракте губернатор Георгий Полтавченко и члены правительства возложат цветы к памятникам «Детям Беслана» и «Воинам, погибшим на Кавказе», сообщает Topspb.tv. В Октябрьском районе Новосибирска прошла акция памяти жертв теракта в Беслане - горожане выпустили в небо сотни белых воздушных шаров. Акции «Помним Беслан» и «Свеча памяти» прошли в честь памяти погибших в трагедии в Беслане, сообщает NGS.ru.
Террористы захватили школу N1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня без воды и еды. Операция по освобождению заложников началась 3 сентября. Погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из них 186 детей. Погибли также десять спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа и милиции, а также военнослужащих.