Пн, 3.09.2018
Самое радикальное решение: депортировать эти десятки (а теперь уже сотни) тысяч понаехавших туда, откуда они понаехали Вячеслав Иванов
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Норвежская лыжница умерла от остановки сердца

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Лыжня.

ФОТО: SCANPIX

Норвежская лыжница Ида Эйде была найдена мертвой в коммуне Улленсакре, где она тренировалась. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на NRK.

По информации издания, спортсменка лежала без сознания за пределами лыжной трассы, когда ее нашли прохожие. Лыжница была экстренно доставлена в больницу Уллеволе, где врачи констатировали смерть спортсменки. Ей было 30 лет.

 

Fängat av en båtvind😎

Публикация от Ida Eide (@idaeide1)

«С великой печалью мы подтверждаем, что Эйде вчера умерла в больнице Уллеволе в результате остановки сердца во время тренировки в Эсхейме в субботу. Ее семья благодарна за оказанную поддержку в такой непростой ситуации и просит о понимании», - заявили родственники Эйде.

С 2009 по 2014 год спортсменка входила в сборную Норвегии по лыжным гонкам и принимала участие в международных соревнованиях. Она выиграла бронзу на юниорском чемпионате Норвегии в спринте.

 

Vinden stoppa rennet, men ikke skituren😎#skarverennet#johaug

Публикация от Ida Eide (@idaeide1)

В июле 2018-го олимпийская чемпионка Вибеке Скофтеруд была найдена мертвой рядом с гидроциклом на побережье одного из норвежских островов. По информации полиции, в крови 38-летней лыжницы был обнаружен алкоголь.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ