Норвежская лыжница умерла от остановки сердца

Норвежская лыжница Ида Эйде была найдена мертвой в коммуне Улленсакре, где она тренировалась. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на NRK.
По информации издания, спортсменка лежала без сознания за пределами лыжной трассы, когда ее нашли прохожие. Лыжница была экстренно доставлена в больницу Уллеволе, где врачи констатировали смерть спортсменки. Ей было 30 лет.
«С великой печалью мы подтверждаем, что Эйде вчера умерла в больнице Уллеволе в результате остановки сердца во время тренировки в Эсхейме в субботу. Ее семья благодарна за оказанную поддержку в такой непростой ситуации и просит о понимании», - заявили родственники Эйде.
С 2009 по 2014 год спортсменка входила в сборную Норвегии по лыжным гонкам и принимала участие в международных соревнованиях. Она выиграла бронзу на юниорском чемпионате Норвегии в спринте.
В июле 2018-го олимпийская чемпионка Вибеке Скофтеруд была найдена мертвой рядом с гидроциклом на побережье одного из норвежских островов. По информации полиции, в крови 38-летней лыжницы был обнаружен алкоголь.