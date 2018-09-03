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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Эдинбург за 49 евро!

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Эдинбург.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и reisiguru.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Эдинбург начиная с 49 евро

Туда-обратно из Таллинна в Загреб начиная со 128 евро

Туда-обратно из Таллинна в Рио-де-Жанейро начиная с 517 евро

Туда-обратно из Таллинна в Буэнос-Айрес начиная с 578 евро

Туда-обратно из Таллинна в Австралию начиная с 630 евро

Туда-обратно из Таллинна в Одессу начиная со 127 евро

Туда-обратно из Таллинна на Корфу начиная со 158 евро

Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 421 евро

Туда-обратно из Таллинна во Флориду начиная с 345 евро

Туда-обратно из Риги в Тегеран начиная со 182 евро

Туда-обратно из Риги в Дубай начиная с 248 евро

Туда-обратно из Риги в Джакарту начиная с 428 евро

Туда-обратно из Риги в Стамбул начиная с 99 евро

Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная со 121 евро

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