Специалисты настойчиво советуют проверить регистрацию

По словам старшего специалиста Кохтла-Ярвеского горуправления по регистрации народонаселения Ольги Ласс, ситуация, когда в Регистре народонаселения местом жительства человека указан только город Кохтла-Ярве, возникала в случаях, когда после переезда он не сообщал данные о новом адресе, а новый собственник обращался в местное самоуправление с тем, чтобы переехавшего выписали с прежнего места проживания. Изменения в законе отменяют такую регистрацию и люди, у которых она была, лишаются регистрации и связанных с ней прав и возможностей. Чтобы этого не случилось, до конца 2018 года им необходимо представить в местное самоуправление свой точный адрес проживания.

«Если человек этого не сделает, последствия могут быть очень неприятными, - комментирует Ольга. - Он потеряет возможность использовать дотации и услуги местного самоуправления и государства, например, при получении мест в детских садах, пособий по месту жительства, при продлении водительских прав и т.д. Не сможет также участвовать в выборах. Внести изменения в Регистр народонаселения о месте жительства очень просто: надо прийти в городское управление и подать заявление или зарегистрировать место проживания на государственном портале www.eesti.ee, послав данные по электронной почте или простым письмом».

Специалист заметила, что если кто-то проживает в Кохтла-Ярве, но не может указать официально точное место жительства, например, из-за отсутствия договора аренды или собственник жилья не дает согласия на регистрацию, необходимо также обратиться в Регистр народонаселения Кохтла-Ярве. Проживая в другой стране, можно представить заявление о проживании в представительство Эстонии за рубежом.

«На начало текущего года с пропиской «город Кохтла-Ярве» у нас было 1400 человек, но многие уже узнали об изменениях в законе и сообщили адреса своего проживания, - добавила она. - Тем не менее, такие люди еще есть».