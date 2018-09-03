Вице-мэр не согласен: Таллинн не превращается в гетто!

Население Таллинна растет быстро, по состоянию на июль в столице было зарегистрировано более 450 000 жителей. В среднем каждый год число жителей Таллинна увеличивается примерно на 5000 человек. Поэтому городское планирование в столице представляется крайне важным, необходимо предлагать людям только тщательно продуманные и комплексные решения.

Иммиграция в Таллинн происходит, безусловно, из всех уездов, но прежде всего из Ида- и Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Вильяндимаа и Тартумаа. Посредством СМИ мы видим, что инциденты с участием молодежных банд происходят также в центрах этих уездов. Это показывает, что проблемы имеют общегосударственный характер, это не только слабые места столицы.

Говоря о принадлежащих городу квартирах, следует отметить, что в столице растет необходимость в муниципальных и социальных квартирах. Они расположены по всему Таллинну, но отмечу, что геттоизации они не способствуют. Это лишь нагнетание страха и безответственное наклеивание ярлыков со стороны члена горсобрания, поэтому остановлюсь на этом вопросе подробнее.

Городу принадлежит 4000 квартир, при их строительстве и планировке мы учитывали то, чтобы они не располагались лишь в одном определенном районе, равномерное распределение является нашей четкой позицией. Это обычные квартиры, в которых проживают абсолютно разные люди: необходимые городу сотрудники, молодые семьи с детьми, вынужденные квартиросъемщики и многие другие.

Из года в год ситуация значительно улучшается. Мы видим в столице действительно интересные проекты, когда вместо старых бараков на окраинах города появляются новые роскошные здания. Примеров можно привести много, допустим, каждый год Каламая разрастается в сторону Пальяссааре, в Ласнамяэ и Астангу появляются модные дома, и я верю, что Коплиские линии могут стать одним из престижнейших районов Таллинна.

Конечно, нельзя сказать, что ни в одном из районов Таллинна нет проблем. В каждом крупном городе есть болевые точки, но, разумеется, они появились не за одну ночь. В Таллинне ежегодно в полицию поступает 600 сообщений об инцидентах, связанных с молодежью, но здесь я не соглашусь с утверждением, что молодежь испортилась. На самом деле насилие среди молодежи с годами значительно уменьшилось. Хотя вызовов довольно много, преступлений, к счастью, мало.

Безусловно, мы можем в столице лучше организовать безопасность городского пространства, а также сетевое сотрудничество. Это охватывает работников с молодежью, школьных психологов, социальных работников, специалистов по защите детей, учителей, родителей, социальных педагогов и молодежных полицейских. Однако, прежде всего, государству важно сконцентрироваться на изменении закона, чтобы помочь оступившемся парням и девушкам вернуться к нормальной жизни.