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Жданок обжалует в ЕСПЧ запрет баллотироваться в 13-й Сейм

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Татьяна Жданок

ФОТО: Shalgin Alexander / TASS

Лидер Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок планирует обжаловать запрет баллотироваться в 13-й Сейм в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Жданок сказала агентству BNS, что у нее для этого есть шесть месяцев. Подробнее комментировать решение Административного окружного суда политик не стала.

Как сообщалось, Административный окружной суд оставил в силе запрет Центральной избирательной комиссии (ЦИК) баллотироваться в 13-й Сейм Татьяне Жданок.

В постановлении суда говорится, что ЦИК в своем решении, обжалованном Жданок, ссылается на заключения учреждений государственной безопасности, которые в свою очередь основаны на оперативной информации о фактах и их оценке. Следовательно, ЦИК обоснованно решила, что истица своими действиями создает угрозу независимости Латвии и принципам правового демократического государства.

Суд на закрытой части заседания убедился в этом, ознакомившись с данными Полиции безопасности.

Решение Административного окружного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

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