Жданок обжалует в ЕСПЧ запрет баллотироваться в 13-й Сейм

Жданок сказала агентству BNS, что у нее для этого есть шесть месяцев. Подробнее комментировать решение Административного окружного суда политик не стала.

Как сообщалось, Административный окружной суд оставил в силе запрет Центральной избирательной комиссии (ЦИК) баллотироваться в 13-й Сейм Татьяне Жданок.

В постановлении суда говорится, что ЦИК в своем решении, обжалованном Жданок, ссылается на заключения учреждений государственной безопасности, которые в свою очередь основаны на оперативной информации о фактах и их оценке. Следовательно, ЦИК обоснованно решила, что истица своими действиями создает угрозу независимости Латвии и принципам правового демократического государства.

Суд на закрытой части заседания убедился в этом, ознакомившись с данными Полиции безопасности.