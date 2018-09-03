Умер скрипач Элар Куйв

О кончине Куйва сообщает Rus.ERR со ссылкой на музыкальные коллективы, с которыми он сотрудничал - Hortus Musicus, Городской оркестр Рованиеми, а также Эстонский государственный симфонический оркестр и Камерный оркестр Кески-Похьянмаа, где музыкант работал концертмейстером.

Элар Куйв окончил Таллиннскую музыкальную среднюю школу и Таллиннскую государственную консерваторию, учился в Московской консерватории под руководством Галины Бариновой. Завоевал 2-е место на эстонском конкурсе скрипачей в 1981 году, после чего два года выступал в Эстонском государственном симфоническом оркестре, а затем - в составе ансамбля Hortus Musicus.