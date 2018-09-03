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Назван новый капитан сборной России по футболу

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Артем Дзюба.

ФОТО: Igor Ozerskiy / Kommersant

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форвард Артем Дзюба будет капитаном команды в сентябрьских матчах вместо отсутствующего в составе Игоря Акинфеева. Основным вратарем национальной команды будет Андрей Лунев, передает корреспондент «Чемпионата» Максим Еремин.

Подготовка сборной России к ближайшим матчам будет проходить с сегодняшнего дня, 3 сентября, по 5 сентября, после чего национальная команда отправится в Турцию.

7 сентября в Трабзоне состоится матч группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России. 10 сентября россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».

Ранее в заявке сборной России на матчи с Турцией и Чехией произошло изменение: травмированного защитника «Спартака» Илью Кутепова заменил игрок «Рубина» Егор Сорокин.

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