Фото: в Пельгулинне ждет новых владельцев впечатляющая квартира

Квартира, общая площадь которой составляет 39,2 квадратных метра, оснащена новой высококачественной мебелью. Каждая деталь интерьера подобрана здесь с особым вкусом, внимания заслуживает и дорогостоящая домашняя техника. Планировка квартиры, которая прошла полный курс обновления, теперь значительно практичнее и современнее, пишет портал Kodustiil.

ФОТО: KV.EE

Во внутренней отделке преобладают светло-серые и темно-синие тона, что сразу же придает квартире современного шика. В жилплощадь входят прихожая, гостиная, спальня, открытая кухня, ванная и туалет. Кроме того, в спальне встроен гардероб.

ФОТО: KV.EE

Впечатляющая квартира находится на последнем этаже четырехэтажного жилого дома. Его подъезды недавно были отремонтированы, квартирное товарищество планирует в ближайшее время привести в порядок и фасад дома.