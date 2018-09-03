Пн, 3.09.2018
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  • Фото: в Пельгулинне ждет новых владельцев впечатляющая квартира

Фото: в Пельгулинне ждет новых владельцев впечатляющая квартира

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ФОТО: KV.EE

В Пельгулинне ищет новых владельцев привлекательная двухкомнатная квартира.

Квартира, общая площадь которой составляет 39,2 квадратных метра, оснащена новой высококачественной мебелью. Каждая деталь интерьера подобрана здесь с особым вкусом, внимания заслуживает и дорогостоящая домашняя техника. Планировка квартиры, которая прошла полный курс обновления, теперь значительно практичнее и современнее, пишет портал Kodustiil.

ФОТО: KV.EE

Во внутренней отделке преобладают светло-серые и темно-синие тона, что сразу же придает квартире современного шика. В жилплощадь входят прихожая, гостиная, спальня, открытая кухня, ванная и туалет. Кроме того, в спальне встроен гардероб.

ФОТО: KV.EE

Впечатляющая квартира находится на последнем этаже четырехэтажного жилого дома. Его подъезды недавно были отремонтированы, квартирное товарищество планирует в ближайшее время привести в порядок и фасад дома.

Подробнее об этом предложении читайте здесь.

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