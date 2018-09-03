Пн, 3.09.2018
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  • «АК»: Евроакадемия не известила своих студентов о проблемах вуза с аккредитацией

«АК»: Евроакадемия не известила своих студентов о проблемах вуза с аккредитацией

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Евроакадемия.

ФОТО: Priit Simson

Неприятный сюрприз ждал студентов Евроакадемии на прошедшей 3 сентября торжественной линейке: некоторые уже успели прочитать в СМИ, что у вуза проблемы с аккредитацией, а другие узнали об этом по факту, пишет Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

Одна студентка не на камеру рассказала «АК», что ради учебы в Эстонии она продала свою квартиру на Украине и все-таки надеется получить в этом году диплом, который будет признан государством, но пока точной информации о том, как сложившаяся ситуация повлияет на учебу, у учащихся нет.

Сотрудникам Евроакадемии не понравилось общение студентов с прессой, и они запретили им давать комментарии.

По словам ректора вуза Юри Мартина, Евроакадемия будет оспаривать решение оценочной комиссии в арбитражной комиссии или Таллиннском административном суде. «Сначала мы обжалуем это решение комиссии, а потом посмотрим», - сказал Мартин, добавив, что обоснованные замечания они обязательно исправят.

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