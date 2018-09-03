«АК»: Евроакадемия не известила своих студентов о проблемах вуза с аккредитацией

Одна студентка не на камеру рассказала «АК», что ради учебы в Эстонии она продала свою квартиру на Украине и все-таки надеется получить в этом году диплом, который будет признан государством, но пока точной информации о том, как сложившаяся ситуация повлияет на учебу, у учащихся нет.