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Предстоящей зимой в Таллинне подорожает отопление

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Отопление.

ФОТО: Stanislav Moshkov/Den za Dnjom

Подорожание древесной щепы и природного газа обернется ростом цен на центральное отопление для многих потребителей в Эстонии, сообщает Rus.ERR.

По прогнозу руководителя Объединения производителей теплоэнергии и члена правления теплопредприятия Utilitas Eesti AS Андреса Веске, в предстоящем отопительном сезоне в зависимости от погодных условий счет за тепло для квартиры в 65 квадратных метров в Таллинне вырастет в среднем на три-шесть евро в месяц.

Кроме Таллинна, подорожание коснется, в том числе, жителей Кейла, Рапла и Йыгева. «Многие производители тепла, в том числе наша компания, откладывали повышение цены, сколько могли, однако дальше отступать некуда», - заявил Веске, добавив, что в большинстве регионов, где они работают, цены вырастут на пять-семь процентов.

В Эстонии насчитывается свыше 240 районов, охваченных сетями центрального отопления, более половины из них перешли на использование древесной щепы, которая за год подорожала на 30 процентов.

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