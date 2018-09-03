Предстоящей зимой в Таллинне подорожает отопление

По прогнозу руководителя Объединения производителей теплоэнергии и члена правления теплопредприятия Utilitas Eesti AS Андреса Веске, в предстоящем отопительном сезоне в зависимости от погодных условий счет за тепло для квартиры в 65 квадратных метров в Таллинне вырастет в среднем на три-шесть евро в месяц.

Кроме Таллинна, подорожание коснется, в том числе, жителей Кейла, Рапла и Йыгева. «Многие производители тепла, в том числе наша компания, откладывали повышение цены, сколько могли, однако дальше отступать некуда», - заявил Веске, добавив, что в большинстве регионов, где они работают, цены вырастут на пять-семь процентов.