В Лондоне полиция подорвала подозрительный автофургон, припаркованный возле штаб-квартиры BBC

Здание штаб-квартиры телерадиовещательной корпорации во время спецоперации было закрыто для входа и выхода, сообщает NEWSru со ссылкой на The Sun. На близлежащих улицах было выставлено оцепление. Сотрудникам BBC, находящимся внутри здания, было рекомендовано не подходить близко к окнам, сообщает ТАСС.

Уточняется, что в правоохранительных органах информацию о подозрительном фургоне и опасности теракта получили в 15:00. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кинологи с собаками. Всего блюстители закона, используя робот, осуществили три взрыва.