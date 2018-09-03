В Лондоне полиция подорвала подозрительный автофургон, припаркованный возле штаб-квартиры BBC

Полиция Великобритании произвела в понедельник серию взрывов возле автомобиля, оставленного около штаб-квартиры телерадиокомпании BBC в Лондоне. Подрыв оранжевого автофургона, припаркованного на Дачесс-стрит, осуществил самоходный робот для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств.
Здание штаб-квартиры телерадиовещательной корпорации во время спецоперации было закрыто для входа и выхода, сообщает NEWSru со ссылкой на The Sun. На близлежащих улицах было выставлено оцепление. Сотрудникам BBC, находящимся внутри здания, было рекомендовано не подходить близко к окнам, сообщает ТАСС.
Уточняется, что в правоохранительных органах информацию о подозрительном фургоне и опасности теракта получили в 15:00. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кинологи с собаками. Всего блюстители закона, используя робот, осуществили три взрыва.
Открыв фургон, полицейские обнаружили в нем картонные коробки и мотоцикл. Ничего опасного обнаружить не удалось. В 18:30 оцепление было снято, передает BBC.