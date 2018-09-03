Пн, 3.09.2018
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  • В Лондоне полиция подорвала подозрительный автофургон, припаркованный возле штаб-квартиры BBC

В Лондоне полиция подорвала подозрительный автофургон, припаркованный возле штаб-квартиры BBC

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Лондон.

ФОТО: Sean Kilpatrick/The Canadian Press/PA Images

Полиция Великобритании произвела в понедельник серию взрывов возле автомобиля, оставленного около штаб-квартиры телерадиокомпании BBC в Лондоне. Подрыв оранжевого автофургона, припаркованного на Дачесс-стрит, осуществил самоходный робот для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств.

Здание штаб-квартиры телерадиовещательной корпорации во время спецоперации было закрыто для входа и выхода, сообщает NEWSru со ссылкой на The Sun. На близлежащих улицах было выставлено оцепление. Сотрудникам BBC, находящимся внутри здания, было рекомендовано не подходить близко к окнам, сообщает ТАСС.

Уточняется, что в правоохранительных органах информацию о подозрительном фургоне и опасности теракта получили в 15:00. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кинологи с собаками. Всего блюстители закона, используя робот, осуществили три взрыва.

Открыв фургон, полицейские обнаружили в нем картонные коробки и мотоцикл. Ничего опасного обнаружить не удалось. В 18:30 оцепление было снято, передает BBC.

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