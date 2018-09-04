Келли Сильдару завоевала очередную золотую медаль
4 сентября 2018, 7:24
Эстонская спортсменка Келли Сильдару во вторник, 4 сентября, завоевала свою вторую золотую медаль на проходящем в Новой Зеландии чемпионате мира по фристайлу среди юниоров.
На этот раз 17-летней таллиннке не было равных в диспциплине хафпайп. Всего пару дней назад Сильдару лучше всех выступила в квалификации, а сегодня смогла проявить себя в финале, в котором участвовали восемь девушек, пишет rus.err.ee.
За свою лучшую попытку Сильдару получила 92 и 20 сотых балла, заняв уверенное первое место. Эстонка почти на шесть баллов опередила ставшую второй россиянку Валерию Демидову, а бронзовая награда досталась спортсменке из Китая.