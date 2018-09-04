Вт, 4.09.2018
Самое радикальное решение: депортировать эти десятки (а теперь уже сотни) тысяч понаехавших туда, откуда они понаехали Вячеслав Иванов
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Келли Сильдару завоевала очередную золотую медаль

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Kas Eesti freestyle-suusataja Kelly Sildaru saab 2022. aasta Pekingi olümpiamängudelt kolm medalit? Keeruline, aga sugugi mitte võimatu!

ФОТО: Iain McGregor/AP/Scanpix

Эстонская спортсменка Келли Сильдару во вторник, 4 сентября, завоевала свою вторую золотую медаль на проходящем в Новой Зеландии чемпионате мира по фристайлу среди юниоров.

На этот раз 17-летней таллиннке не было равных в диспциплине хафпайп. Всего пару дней назад Сильдару лучше всех выступила в квалификации, а сегодня смогла проявить себя в финале, в котором участвовали восемь девушек, пишет rus.err.ee.

За свою лучшую попытку Сильдару получила 92 и 20 сотых балла, заняв уверенное первое место. Эстонка почти на шесть  баллов опередила ставшую второй россиянку Валерию Демидову, а бронзовая награда досталась спортсменке из Китая. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ